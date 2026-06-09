$!Reconocen trayectoria de la dermatóloga María Verónica Linares Herrera

La trayectoria profesional, el compromiso con la medicina y su valiosa aportación al desarrollo de la dermatología en la entidad fueron motivo de reconocimiento para la doctora María Verónica Linares Herrera, durante un emotivo homenaje organizado por la Sociedad Sinaloense de Dermatología.

El encuentro reunió a colegas, amigos y familiares de la especialista, quienes celebraron una carrera marcada por el servicio médico, la formación académica y la participación activa en organismos profesionales.

Al dar la bienvenida, la presidenta de la Sociedad Sinaloense de Dermatología, Aurora Berenice Moreno Ahumada, destacó el papel fundamental que ha desempeñado la homenajeada dentro de la agrupación.

“Estamos muy contentos de compartir este espacio para celebrar la trayectoria de la doctora María Verónica Linares Herrera, un miembro medular y uno de los cimientos de nuestra sociedad”, expresó.

En la semblanza se recordó que la homenajeada llegó a Mazatlán en 1983, luego de concluir sus estudios como médico cirujano en la Universidad de Guadalajara y especializarse en Dermatología en el Instituto Dermatológico de esa misma ciudad.

Desde entonces, ha desarrollado una destacada labor en la consulta privada y en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y actualmente el Hospital Municipal de Mazatlán.

Además se resaltó su participación como miembro fundadora del Colegio de Dermatólogos de Mazatlán, organismo que presidió en tres periodos, así como su contribución en congresos, jornadas académicas y actividades de actualización médica.

También fue miembro fundadora y presidenta de la Sociedad Sinaloense de Dermatología, además de formar parte del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología y mantener vigentes sus certificaciones profesionales a través del Consejo Mexicano de Dermatología.

Durante el homenaje, compañeros de profesión reconocieron no sólo sus logros médicos, sino también su calidad humana, liderazgo y espíritu de compañerismo.

La homenajeada recibió un reconocimiento de manos de Moreno Ahumada y de Marcos A. Cruz Peña, representante de la Zona Sur.

El acto concluyó entre aplausos y muestras de afecto hacia la especialista, cuyo legado permanece en generaciones de colegas, pacientes y amigos que han sido testigos de su dedicación a la medicina y a la dermatología sinaloense.