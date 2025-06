Reconocen trayectoria de la periodista Blanca Rosa Peinado

Por su destacada trayectoria profesional, legado periodístico y dedicación en el ámbito periodístico, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio, brindó un merecido reconocimiento a la periodista Blanca Rosa Peinado García.

Acompañada de familiares y de colegas del gremio, como de la asociación, la homenajeada agradeció a quienes votaron por ella para ser merecedora de esta distinción que año como año entrega la Asociación 7 de junio, en el marco de la celebración de la libertad de expresión.

”Me siento muy orgullosa de este reconocimiento, sobre todo porque me lo entrega una asociación de mucho prestigio, me siento realmente honrada y agradecida con los compañeros por esta distinción, porque sé que había compañeros en la terna, todos de gran renombre, que me quito el sombrero porque los admiro mucho, y humildemente agradezco este reconocimiento a mi trayectoria de más de 33 años trabajando, con el mismo entusiasmo desde el primer día”, señaló Peinado García.

Agregó que a lo largo de estas más de tres décadas, continúa entregando todo su empeño y respeto a una profesión que ama, y la cual permite llegar a una sociedad con el objetivo de ayudar a resolver los problemas, ser un enlace entre la gente y el gobierno, las instituciones, y así exigir una mejor sociedad, así como a compartir historias que mueven el corazón y el alma.

El evento estuvo encabezado por Jesús Bustamante, actual presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio, América Armenta, tesorera, Jenny Judith Bernal, directora del Instituto de la Protección de Personas Defensor Derechos Humanos y Periodistas, así como Marlene Fuentes, de Iniciativa Sinaloa.