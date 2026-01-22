Recuerdan a Liberato Terán Olguín, con libro biográfico

Como un emblemático líder del movimiento estudiantil de 1968, creador de la Federación de Estudiantes Universitarios, un fiel seguidor de los reformadores de Córdoba, un líder democrático, así fue recordado Liberato Terán Olguín, durante la presentación del libro Liberato Terán: Ensayo Biográfico, de los autores Lorenzo Terán Olguín y Ricardo Echávarri.

Al respecto, compartió Echávarri, que este es un libro que hacía falta, una obra biográfica de un gran personaje como lo fue Liberato Terán, un ejemplo de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del propio estado.

”Liberato Terán fue para mí, uno de los grandes pedagogos mexicanos del Siglo 20, con una trayectoria que me parece un modelo, un ejemplo para la juventud en México, sobre todo para aquella que ama los valores de la libertad, la justicia, la democracia, y en ese sentido, Liberato fue un tenaz luchador de la educación pública, por lo que creo que este era un libro que hacía falta, en el cual participo por invitación de su hermano Lorenzo, y juntos lo escribimos, algo que fue un honor hacerlo”, expresó Echávarri.

Agregó que juntos, recuperaron esa memoria histórica de este personaje ilustre, un hombre de múltiples facetas, una de ellas el del educador, preocupado siempre por tener una universidad pública con fortalezas, y no con las debilidades que presenta en estos tiempos; otra más es la del hombre que ama México y que luchó toda su vida desde la izquierda, con la meta de tener un México democrático, entre otras.

El libro detalló, está compuesto de varios capítulos, como origen y primeros años, Sus primeras letras, El 68 en Sinaloa y en México, La Ley Orgánica Rosalina, Su vena periodística y cultural, El asalto a la FEUS, El Cuenismo la era del control caciquil de la UAS, entre otros apartados.

”La gran satisfacción que me deja este libro, es que me permitió salir de mi área de confort, porque yo soy poeta, nunca había escrito una biografía, por lo que para mí fue una experiencia literaria, me gustó mucho, porque aún se pueden hacer cinco libros más de Liberato, aquí solamente tocamos los puntos más importantes de su vida”, dijo

El libro compartió Lorenzo Terán, coautor del libro, dijo que este se editó en la Biblioteca Liberato Terán, siendo este el ejemplar número 11, lanzado por la misma, ya que él dejó gran parte de su obra inédita, siendo ellos los encargados de rescatar los archivos y manuscritos inéditos.

Detalló que esta biografía se lanza dentro del 14 aniversario de su aniversario luctuoso.

“Para mí este libro es muy especial, y la idea de crearlo se dio porque queríamos difundir su vida, como un ejemplo universitario, un ciudadano ejemplar, recordado por ser un dirigente accesible, honesto, un líder que encabezó muchos movimientos importantes”.

Agregó que esta biografía es un homenaje a su vida, a su obra, a sus viajes en misión a eventos históricos en lugares como Praga, Berlín, La Habana, Barcelona, Lisboa, convirtiéndolo en un ciudadano del mundo, un hombre que amaba la libertad y la justicia.

Al evento que se realizó en la Plazuela Rosales, reunió a amigos, familiares, entre otros, quienes escucharon las impresiones de los autores, además de comentarios de los ahí presentes.