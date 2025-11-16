Recuerdan al ‘Rey del Pop’ con el concierto ‘Michael Jackson Sinfónico’

Un espectáculo sin igual se disfrutó en el teatro Pablo de Villavicencio, en donde se recordó al “Rey del Pop”, con el concierto Michael Jackson Sinfónico, interpretado por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, una banda de rock, siete cantantes, bajo la batuta del director Rodrigo Macías.

El concierto que forma parte de la Temporada Otoño SAS 2025, fue una muestra de que en México se producen shows sinfónicos de gran calidad, ofreciendo tres funciones en Culiacán, en un concierto que brindó un homenaje a los mayores éxitos del “Rey del Pop”, con el que el público asistente que abarrotó el recinto disfrutó de su legado, en la voz de intérpretes invitados a dar vida a este concierto.

En las voces de Beatriz Lavoice, Natalia Marrokín, Arturo de la Fuente, Debbie Castro, Sandy Domínguez, Timi Sullinger y Vince Miranda, acompañadas por la orquesta, abrieron con las piezas They don’t care about us y Dirty Diana.

De su disco Dangerous (1991) se interpretó el tema que nombre a este disco, así como Remember the time, para posteriormente dar paso a otros sus éxitos, The way you make me feel, y un medley con el que se recordó sus inicios en los Jackson Five, con las piezas I want you back, ABC, Ben y I’ll be there.

Del disco Black and white, se interpretaron éxitos como Wanna be startin somethin, Pretty Young Thing, Human Nature, y por supuesto no podía faltar Billie Jean.

Con una ejecución magistral y voces cautivadoras, el público no dejó vibrar con cada una de las intepretaciones cerrando el concierto tras más de una hora, con un disco medley, en las que sumaron las piezas Love felt so good, Rock With you, Off the wall, Dont stop til you get enough, para culminar con Earth song, Healt the world, Will you be there y una de las más esperadas, We are the world.