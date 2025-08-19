Recuerdan amigos a Rafael Borbón, en su primer aniversario luctuoso

Con un fuerte aplauso, familiares y amigos brindaron un merecido homenaje al empresario Rafael Barbón Ramos, como parte de su primer aniversario luctuoso, un evento que contó con la presencia de su esposa Picky de Borbón y su hija Melissa Borbón.

Roberto Soltero, amigo Rafael Borbón, compartió que este desayuno convocó a personas cercanas al empresario, con el objetivo de recordar vida, obra y legado, organizando este desayuno en conjunto con Florencio Medina, Mario Niebla y Alfredo Covarrubias.

”Rafael Borbón fue un gran hombre, y con una importante trayectoria tanto en el ámbito empresarial, como político, por ello aquí estamos este grupo de amigos, en torno a este desayuno homenaje luctuoso para recordarlo, enalteciendo las grandes aportaciones que hizo no solo a Sinaloa, sino en todo el país. Fue un hombre inquieto, innovador, filántropo, deportista, gran padre, esposo y amigo”, resaltó Roberto Soltero.

Su viuda Picky de Borbón, compartió un agradecimiento especial a los organizadores de este desayuno en su honor. “ A mi me emociona mucho, esto me hace recordar la gran capacidad de convocatoria que tenía mi marido, recibiendo todo ese cariño por parte de sus amigos, quienes siempre lo recuerdan con afecto, desde el cielo Rafael nos sigue reuniendo”, señaló Picky de Borbón.

Junto a ella estaba su hija Melissa Borbón, quien de igual forma agradeció a los amigos de su padre por este desayuno homenaje en su honor.

”Tuve la oportunidad de acompañar a mi papá a muchos eventos, desayunos, reuniones, donde los vi a todos ustedes, y verlos ahora aquí me conmueve mucho, siento que él está aquí conmigo, y les quiero dar las gracias por haberlo querido tanto, por acompañarlo, por seguir demostrando su cariño y gran amistad hacia él”, expresó Melissa.