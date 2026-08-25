Recuerdan amigos a Rafael Borbón, en su segundo aniversario luctuoso

Con un fuerte aplauso, amigos del empresario Rafael Borbón, se reunieron en ameno desayuno, a quien recordaron en su segundo aniversario luctuoso, como un hombre ejemplar, honesto, gran amigo, deportista, comunicador, e importante empresario sinaloense y todo un barón.

La reunión que se realizó en conocido restaurante de la ciudad, contó con la presencia de amigos cercanos al empresario, quienes recordaron agradables momentos junto a él, experiencias, y muchos otros recuerdos que fueron apareciendo durante la charla.

Roberto Soltero, compartió un mensaje especial, en el marco del segundo aniversario luctuoso de su amigo y empresario Rafael Borbón.

“Hoy nos convocan el respeto, la gratitud y la memoria al cumplirse un aniversario más de la partida de un hombre excepcional: el Ingeniero Rafael Borbón Ramos. Su ausencia física sigue pesando en los corazones de su familia, amigos y colaboradores, pero su legado permanece más vivo que nunca en la historia de la radiodifusión y el desarrollo cultural de Sinaloa y de todo México”, destacó Soltero.

Además de destacar parte de su importante currículum, agregó que Rafael Borbón, no fue solo un empresario visionario; fue un arquitecto de la comunicación.

Su liderazgo gremial, subrayó, sentó las bases para una radio y televisión más fuertes, éticas y comprometidas con las audiencias. Su incansable defensa de la libertad de expresión y la modernización tecnológica transformó profundamente la industria.

Detalló que en las estaciones de radio que el lideró como empresario radiofónico, tanto en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Hermosillo, campeó la libertad de comunicación y nunca puso cortapisas a los colaboradores externos, en sus programas.

“A dos años de su partida, el vacío que dejó en las ondas hertzianas y en la vida pública es innegable. Sin embargo, el mejor homenaje que podemos rendirle es dar continuidad a sus ideales: trabajar con excelencia, defender la verdad y mantener siempre un profundo compromiso con la comunidad”, expresó.

De igual manera, Soltero envió un abrazo solidario y lleno de afecto a su respetable familia, a su viuda, la señora Picki y a su hija Melissa, con la certeza de que el nombre de Rafael Borbón Ramos está grabado con letras de oro en la historia de la comunicación mexicana. “Su voz se apagó, pero su eco sigue guiando nuestro camino. Que descanse en paz”, dijo.