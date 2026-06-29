Reencuentran amistad y talento en emotiva gala operística

El Teatro Ángela Peralta fue escenario de una noche llena de emoción durante el concierto “A dos pianos: Gala de Reencuentro”, donde ex integrantes y actuales miembros del Coro Ángela Peralta volvieron a compartir el escenario.

La velada reunió a familiares, amigos y amantes de la música, quienes disfrutaron de un programa que incluyó obras para piano y destacados fragmentos de ópera, bajo la dirección de María Murillo y con la participación especial del maestro Antonio González, fundador de la agrupación, quien estuvo acompañado por el maestro Sergio Castellanos.

Además de ex integrantes y actuales voces del Coro Ángela Peralta, también participaron en la velada las voces de José Manuel Chú (tenor); Juan Fernando Martínez (barítono), Marysol Calles (soprano) y Gabriela Vadillo (soprano).

Al finalizar, los asistentes despidieron a los artistas con una prolongada ovación, celebrando el reencuentro de generaciones que han dado vida a uno de los proyectos corales más representativos de Mazatlán.