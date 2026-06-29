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Teatro

Reencuentran amistad y talento en emotiva gala operística

Ex integrantes y actuales voces del Coro Ángela Peralta compartieron escenario en una velada que estuvo marcada por la música, la nostalgia y el reconocimiento a su legado artístico
Marisela González |
29/06/2026 15:44
29/06/2026 15:44

El Teatro Ángela Peralta fue escenario de una noche llena de emoción durante el concierto “A dos pianos: Gala de Reencuentro”, donde ex integrantes y actuales miembros del Coro Ángela Peralta volvieron a compartir el escenario.

La velada reunió a familiares, amigos y amantes de la música, quienes disfrutaron de un programa que incluyó obras para piano y destacados fragmentos de ópera, bajo la dirección de María Murillo y con la participación especial del maestro Antonio González, fundador de la agrupación, quien estuvo acompañado por el maestro Sergio Castellanos.

Además de ex integrantes y actuales voces del Coro Ángela Peralta, también participaron en la velada las voces de José Manuel Chú (tenor); Juan Fernando Martínez (barítono), Marysol Calles (soprano) y Gabriela Vadillo (soprano).

Al finalizar, los asistentes despidieron a los artistas con una prolongada ovación, celebrando el reencuentro de generaciones que han dado vida a uno de los proyectos corales más representativos de Mazatlán.

  • $!Almendra Garibaldi y Maribel Cortez.
    Almendra Garibaldi y Maribel Cortez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Viridiana Arvizu, Carmen Magallón y Marisela Sánchez.
    Viridiana Arvizu, Carmen Magallón y Marisela Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Nelly Lizárraga y Raquel Lizárraga.
    Nelly Lizárraga y Raquel Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gabriela Velarde, Martín Gavica y Cristina Orduña.
    Gabriela Velarde, Martín Gavica y Cristina Orduña. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Anabel Guzmán y Humberto Rosete.
    Anabel Guzmán y Humberto Rosete. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Zelmira y Silvia Ibarra.
    Zelmira y Silvia Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Wendy Barajas e Isabella Rico.
    Wendy Barajas e Isabella Rico. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Joseline Valenzuela
    Joseline Valenzuela ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alma Cazares y Laura Sosa.
    Alma Cazares y Laura Sosa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El maestro Antonio González regresó al Teatro Ángela Peralta para reencontrarse con el coro que fundó hace más de tres décadas, asquí junto al profesor Sergio Castellanos.
    El maestro Antonio González regresó al Teatro Ángela Peralta para reencontrarse con el coro que fundó hace más de tres décadas, asquí junto al profesor Sergio Castellanos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alrededor de 70 voces dieron vida a un concierto que celebró la historia y el legado del Coro Ángela Peralta.
    Alrededor de 70 voces dieron vida a un concierto que celebró la historia y el legado del Coro Ángela Peralta. ( Fotos: Instituto de Cultura Mazatlán)
  • $!José Manuel Chú sobre el escenario durante la velada operística.
    José Manuel Chú sobre el escenario durante la velada operística. ( Fotos: Instituto de Cultura Mazatlán)
  • $!El maestro Antonio González
    El maestro Antonio González ( Fotos: Instituto de Cultura Mazatlán)
#Teatro Ángela Peralta
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