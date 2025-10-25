Gente
|
Ponencia

Reflexión y convivencia en ‘Olivia, 50 años después. Recordar para prevenir’

El evento, organizado por Conselva en coordinación con Noroeste, reunió a destacados asistentes que disfrutaron de una charla inspiradora a cargo de Sandra Guido, seguida de un agradable coctel de convivencia.
Marisela González |
25/10/2025 15:36
25/10/2025 15:36

Una velada de reflexión, aprendizaje y convivencia se vivió durante el evento “Olivia, 50 años después. Recordar para prevenir”, organizado por Conselva, Costas y Comunidades A.C. en coordinación con Periódico Noroeste, donde se conmemoró medio siglo del paso del huracán Olivia por la región.

La conferencia fue impartida por Sandra Guido, directora de Conselva, quien compartió un análisis profundo sobre los aprendizajes que dejó aquel fenómeno natural, la importancia de la memoria colectiva y la necesidad de fortalecer la prevención ante los retos actuales del cambio climático.

Los asistentes, entre ellos representantes del sector ambiental, académico, empresarial y social, participaron con interés, reconociendo el valor del conocimiento y la acción conjunta para proteger los ecosistemas y comunidades costeras.

Al finalizar la conferencia, los invitados disfrutaron de un coctel de convivencia, donde pudieron intercambiar ideas, compartir impresiones sobre la charla y fortalecer lazos en un ambiente ameno y cordial.

El evento dejó una grata sensación de compromiso y esperanza, reafirmando el papel de la sociedad civil en la construcción de un futuro más consciente y resiliente.

Exposición

En el evento se realizó una exposición de 26 fotografías donde se documenta cómo quedó Mazatlán tras el pasó del huracán Olivia hace 50 años.

  • $!Sandra Guido, directora de Conselva, quien compartió un análisis profundo sobre los aprendizajes que dejó aquel fenómeno natural, con la conferencia “Olivia, 50 años después. Recordar para prevenir”.
    Sandra Guido, directora de Conselva, quien compartió un análisis profundo sobre los aprendizajes que dejó aquel fenómeno natural, con la conferencia “Olivia, 50 años después. Recordar para prevenir”. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Guillermo Zerecero y Tobías Solano en plena charla.
    Guillermo Zerecero y Tobías Solano en plena charla. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rafael Domínguez Kelly y Ricardo Jáber Monges.
    Rafael Domínguez Kelly y Ricardo Jáber Monges. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Luis Raúl Billy y Dunia Ocegueda.
    Luis Raúl Billy y Dunia Ocegueda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Julio Birrueta, Celia Jáuregui, Perla García y Carlos Rivera.
    Julio Birrueta, Celia Jáuregui, Perla García y Carlos Rivera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Guillermo Zececero, Sandra Guido y Gilberto Ceceña.
    Guillermo Zececero, Sandra Guido y Gilberto Ceceña. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rogelio Fontes, Cecilia Sánchez Duarte y Óscar Trejo.
    Rogelio Fontes, Cecilia Sánchez Duarte y Óscar Trejo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alfonso Navarro y Sandra Guido.
    Alfonso Navarro y Sandra Guido. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, agradeció el aporte que dio Sandra Guido en la conferencia, así como la asistencia de los presentes por su interés en el tema.
    Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, agradeció el aporte que dio Sandra Guido en la conferencia, así como la asistencia de los presentes por su interés en el tema. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Laura Peniche de Llausás y Juan Llausás.
    Laura Peniche de Llausás y Juan Llausás. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Tobías Solano y Roxana Martínez.
    Tobías Solano y Roxana Martínez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Salma Rodríguez y Heriberto Benítez.
    Salma Rodríguez y Heriberto Benítez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Marisa García, Verenice López y Mireya Herrera.
    Marisa García, Verenice López y Mireya Herrera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Andrea Medina y Mario Rodríguez.
    Andrea Medina y Mario Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Juan Llausás, Marcos Nava y Ricardo Jáber Monges.
    Juan Llausás, Marcos Nava y Ricardo Jáber Monges. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los asistentes tuvieron la oportunidad de apreciar la exposición fotográfica.
    Los asistentes tuvieron la oportunidad de apreciar la exposición fotográfica. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carolina Zataráin, Estefanía López, Ximena Gutiérrez y Alina Zatarán.
    Carolina Zataráin, Estefanía López, Ximena Gutiérrez y Alina Zatarán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ivette Bojórquez, Jéssica Soto, Iván Pico, Rosa Álvarez, Elizabeth Peraza y Julio Birrueta.
    Ivette Bojórquez, Jéssica Soto, Iván Pico, Rosa Álvarez, Elizabeth Peraza y Julio Birrueta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Noroeste
#Conselva
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube