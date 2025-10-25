Reflexión y convivencia en ‘Olivia, 50 años después. Recordar para prevenir’

Una velada de reflexión, aprendizaje y convivencia se vivió durante el evento “Olivia, 50 años después. Recordar para prevenir”, organizado por Conselva, Costas y Comunidades A.C. en coordinación con Periódico Noroeste, donde se conmemoró medio siglo del paso del huracán Olivia por la región.

La conferencia fue impartida por Sandra Guido, directora de Conselva, quien compartió un análisis profundo sobre los aprendizajes que dejó aquel fenómeno natural, la importancia de la memoria colectiva y la necesidad de fortalecer la prevención ante los retos actuales del cambio climático.

Los asistentes, entre ellos representantes del sector ambiental, académico, empresarial y social, participaron con interés, reconociendo el valor del conocimiento y la acción conjunta para proteger los ecosistemas y comunidades costeras.

Al finalizar la conferencia, los invitados disfrutaron de un coctel de convivencia, donde pudieron intercambiar ideas, compartir impresiones sobre la charla y fortalecer lazos en un ambiente ameno y cordial.

El evento dejó una grata sensación de compromiso y esperanza, reafirmando el papel de la sociedad civil en la construcción de un futuro más consciente y resiliente.

Exposición

En el evento se realizó una exposición de 26 fotografías donde se documenta cómo quedó Mazatlán tras el pasó del huracán Olivia hace 50 años.