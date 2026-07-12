Reflexionan la propuesta de Teatro Roca en la obra ‘Sentencia Conyugal’

Con lleno total se presentó en el Teatro Socorro Astol, la obra de teatro titulada Sentencia Conyugal, del autor Fernando Sánchez Máyans, una propuesta del Grupo Independiente de Teatro Roca.

La obra está integrada por los actores y actrices Clarissa Gaxiola, Reginaldo Félix, Rosa Laura Ojeda, Yacsibe Flores, Manuel Iribe, Jesús Pérez y Martha Osuna, todos ellos bajo la dirección Malú Morales.

Sentencia Conyugal presentó sobre el escenario del Socorro Astol, un drama de gran contenido humano y sicológico, que hizo despertar en los presentes una profunda reflexión.

El cartel promocional dice: “el matrimonio no es un contrato, sino una sentencia, una obra en la que se muestra cómo la verdad tiene un peso insoportable”.