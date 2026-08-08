Reflexionan sobre el arte de envejecer

Con un mensaje de prevención, autonomía y actitud positiva, el doctor José de Jesús Valencia Rodríguez invitó a reflexionar sobre la manera en que cada persona desea vivir su vejez.

Durante la presentación de su monólogo Cómo envejecer en plenitud, sin morir en el intento y de su libro Mi vejez, un menú que debo elegir, el especialista compartió con adultos mayores y público en general algunas herramientas para llegar a esta etapa con una mejor calidad de vida.

En el Salón Arrecife del Hotel Olas Altas Inn, Valencia Rodríguez habló sobre la importancia de cuidar desde edades tempranas aspectos como la salud, alimentación, relaciones afectivas, metas personales, patrimonio y vida social.

El encuentro, organizado por Cryovida, Plenitud con Calidad y Noroeste, también buscó cambiar la percepción de la vejez como una etapa únicamente relacionada con enfermedades y limitaciones.

A través de reflexiones, anécdotas y humor, el médico destacó que mantener proyectos y tomar decisiones propias son elementos importantes para disfrutar esta etapa con plenitud y dignidad.