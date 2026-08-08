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Ponencia

Reflexionan sobre el arte de envejecer

El doctor José de Jesús Valencia Rodríguez comparte en Mazatlán consejos para prepararse desde ahora para una etapa de vida con calidad y dignidad.
Marisela González |
08/08/2026 15:25
08/08/2026 15:25

Con un mensaje de prevención, autonomía y actitud positiva, el doctor José de Jesús Valencia Rodríguez invitó a reflexionar sobre la manera en que cada persona desea vivir su vejez.

Durante la presentación de su monólogo Cómo envejecer en plenitud, sin morir en el intento y de su libro Mi vejez, un menú que debo elegir, el especialista compartió con adultos mayores y público en general algunas herramientas para llegar a esta etapa con una mejor calidad de vida.

En el Salón Arrecife del Hotel Olas Altas Inn, Valencia Rodríguez habló sobre la importancia de cuidar desde edades tempranas aspectos como la salud, alimentación, relaciones afectivas, metas personales, patrimonio y vida social.

El encuentro, organizado por Cryovida, Plenitud con Calidad y Noroeste, también buscó cambiar la percepción de la vejez como una etapa únicamente relacionada con enfermedades y limitaciones.

A través de reflexiones, anécdotas y humor, el médico destacó que mantener proyectos y tomar decisiones propias son elementos importantes para disfrutar esta etapa con plenitud y dignidad.

  • $!El doctor José de Jesús Valencia Rodríguez durante su ponencia.
    El doctor José de Jesús Valencia Rodríguez durante su ponencia. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El doctor José de Jesús Valencia Rodríguez comparte su experiencia sobre cómo vivir una vejez con plenitud.
    El doctor José de Jesús Valencia Rodríguez comparte su experiencia sobre cómo vivir una vejez con plenitud. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Elizabeth Peraza y Lorena Aguilar, directora ejecutiva de Noroeste y directora de Plenitud con Calidad, respectivamente, junto a los doctores José de Jesús Valencia Rodríguez y Juan Antonio Arrazola.
    Elizabeth Peraza y Lorena Aguilar, directora ejecutiva de Noroeste y directora de Plenitud con Calidad, respectivamente, junto a los doctores José de Jesús Valencia Rodríguez y Juan Antonio Arrazola. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste, expresó un mensaje a los presentes.
    Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste, expresó un mensaje a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Napoleón Bernal junto a su hija, Lissy Bernal.
    Napoleón Bernal junto a su hija, Lissy Bernal. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mónica Domínguez, Triny Valencia y Silvia Duhagon.
    Mónica Domínguez, Triny Valencia y Silvia Duhagon. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Luis Arturo Sánchez, Lolys Rubio, Catalina Castañeda y Roberto Rodríguez.
    Luis Arturo Sánchez, Lolys Rubio, Catalina Castañeda y Roberto Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Cinthya Aranzazu Veliz y Sonia Maribel Corona.
    Cinthya Aranzazu Veliz y Sonia Maribel Corona. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Silvia y Patricia Lizárraga
    Silvia y Patricia Lizárraga ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ernesto y Rafael García.
    Ernesto y Rafael García. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!María Estela Herrera, Consuelo Torres, Rosa Parra y Ramón Torres Ochoa.
    María Estela Herrera, Consuelo Torres, Rosa Parra y Ramón Torres Ochoa. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Emma de Jesús Félix y Hugo Flores.
    Emma de Jesús Félix y Hugo Flores. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Cynthia Guzmán y Rosa María Guzmán.
    Cynthia Guzmán y Rosa María Guzmán. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Daniel Zataráin y Aida Pasos.
    Daniel Zataráin y Aida Pasos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Daniela Rodríguez y Francisco Javier Gómez.
    Daniela Rodríguez y Francisco Javier Gómez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Irma Osuna y Lucía Prado.
    Irma Osuna y Lucía Prado. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lucero Romero e Irma Lorena Jáuregui.
    Lucero Romero e Irma Lorena Jáuregui. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Margarita López, Maracas Martínez, Alma Álvarez, Aida Garzón, Isabela Lizárraga y Silvia Páez.
    Margarita López, Maracas Martínez, Alma Álvarez, Aida Garzón, Isabela Lizárraga y Silvia Páez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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