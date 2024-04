Un manual para ejercer una ciudadanía valiente y lúcida ante el autoritarismo de AMLO y de cualquier nueva Tlatoani por venir, además de compartir recomendaciones para resistir, reconstruir y armar futuros posibles, fue lo que compartió la escritora Denisse Dresser, durante su visita a La Casa del Maquío, donde presentó su más reciente libro titulado ¿Qué sigue?.

Acompañada por Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste, como comentarista, la también la politóloga y activista, compartió una reflexión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esto a través de los distintos capítulos de su libro, abordando temas como No volverse porrista del Presidente, Instituciones Sí, imposiciones no, Di no al viejo régimen, Lo público es nuestro, Con los oligarcas ni a la esquina, Sé dueño de tus palabras y de tus silencios, De pie con los periodistas y cómo la Militarización no es la solución.

Durante más de hora y media, el público que se dio cita al evento, compartió impresiones con la escritora, quien además se dio el tiempo para realizar una firma de libros, agradeciendo a todos su asistencia a la presentación de su libro en La Casa del Maquío.