$!Refrenda Noroeste su compromiso con el periodismo independiente

A 53 años de su fundación y ahora en un ecosistema informativo que exige adaptarse de manera constante, Noroeste mantiene una misma misión: hacer periodismo para la gente, documentar la realidad de Sinaloa, aseguró Adrián López Ortiz, director general del grupo editorial.

Detrás de cada información publicada, dijo ante su equipo de colaboradores, hay miles de personas que a lo largo de cinco décadas han hecho posible su permanencia: “un reportero, un fotógrafo, un diseñador, un impresor, un repartidor, un vendedor, un administrador, todos los que hacen posible que sigamos haciendo periodismo”, apuntó.

El director general de Noroeste subrayó que aunque el concepto de periódico suele asociarse con el papel, el periodismo no depende de un formato.

“El periódico no significa papel. Significa que lo hacemos a diario y no solamente eso, sino que ahora le decimos tiempo real, o sea que lo hacemos a diario, todo el tiempo, a todas horas y en todos los lugares”.

Para el director general, este cambio también ha permitido una relación mucho más cercana con los lectores y las audiencias, que ahora pueden identificar y acercarse a quienes producen la información a través de videos, redes sociales y otros formatos digitales.

Sin embargo, sostuvo que la transformación de las plataformas no modifica la esencia del trabajo periodístico: informar para que las personas puedan tomar decisiones sobre asuntos que van desde el tráfico y la seguridad hasta la vida pública y el voto.

“Lo que hacemos es periodismo, lo hacemos para la gente, para que le sirva a la gente para tomar decisiones”, afirmó.

Durante el evento, el ingeniero Manuel Clouthier Carrillo, quien dirigió Noroeste durante 15 años, recordó su paso por esta casa editorial y sostuvo que, aunque los tiempos han cambiado y las formas de hacer periodismo, la tarea esencial permanece: contribuir a la construcción de una mejor sociedad y vigilar al poder.

“Los tiempos traen tiempos”, dijo, al señalar que el periodismo enfrenta actualmente retos distintos a los de décadas anteriores, particularmente por la transformación tecnológica y la crisis del modelo económico que durante años sostuvo a los medios tradicionales.

Guillermina García, directora editorial, destacó el trabajo cotidiano de las redacciones y la capacidad de adaptación que ha requerido la evolución del periodismo.

Con 22 años al frente de distintos procesos dentro de Noroeste, recordó que los cambios en las formas de trabajar han sido constantes y que actualmente las modificaciones pueden ocurrir de una semana a otra o incluso de un día para otro, pero en este ejercicio que a veces puede generar cansancio, frustración y agotamiento, un elemento permanece intacto: la vocación.

“Por fortuna, con la vocación intacta, la ética intachable, el profesionalismo”, señaló.

García destacó además que las nuevas plataformas han permitido conocer de manera inmediata el alcance del trabajo periodístico.

“Antes no sabíamos quién nos leía o quién llegaría a ver una foto nuestra, una nota nuestra, ahora tenemos la satisfacción de ver que un reel lo puede ver un millón de personas, miles, cientos, incluso en unas horas de que hicieron un video... es una satisfacción diferente”.

Elizabeth Peraza, directora comercial, llamó a quienes forman parte de Noroeste a asumir los cambios de la industria como una responsabilidad colectiva y a demostrar con hechos el compromiso con la empresa.