Regresa José Manuel Chu a Washington con éxito y lleno total

El tenor sinaloense participó en un concierto a beneficio de Nueva Vida, organización sin fines de lucro que apoya a mujeres latinas con cáncer
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/03/2026 18:38
Un concierto inolvidable, en donde la música se encontró con la comunidad, ofreció el tenor José Manuel Chu, en Washington, a beneficio de Nueva Vida, una organización que apoya a mujeres latinas con cáncer.

El cantante sinaloense volvió por segunda vez a Washington, después de 8 años, logrando un lleno total en el Salón de Música el Instituto Cultural Mexicano de Washington DC, en un concierto en el que estuvo acompañado por el maestro José Antonio Espinal.

Nueva Vida es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos esenciales, servicios de apoyo y esperanza a las mujeres latinas y sus familias que atraviesan su camino contra el cáncer.

Durante el evento, el público pudo disfrutar de bar abierto, entremeses y una subasta a beneficio en vivo.

    José Manuel con Astrid Jiménez, directora ejecutiva de Nueva Vida y algunas de las sobrevivientes, junto a los murales de Rodolfo Cueva del Río, discípulo de Diego Rivera que pintó en la mansión que hoy alberga el Instituto Cultural Mexicano, misma que antes fue la residencia del embajador y la embajada de México hasta 1989.
    Una nutrida asistencia tuvo el concierto.
    Francisco González Cos, presidente del Consejo de Nueva Vida presentó a los artistas.
    El tenor sinaloense con el equipo de Nueva Vida, Alejandra Hurtado de Mendoza, Brenda Roig, Ana Quijada, Sara Asad, Wendy Hernández y Claudia Campos Galván.
    Roberta Fregoso, Marta Suárez, Irene Clouthier y Lee Vaughan.
    Helen Frederick, Cheryl D. Edwards y Jenny Walton.
    José Manuel Chu sumó su apoyo a mujeres latinas con cáncer.
