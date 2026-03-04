Regresa José Manuel Chu a Washington con éxito y lleno total

Un concierto inolvidable, en donde la música se encontró con la comunidad, ofreció el tenor José Manuel Chu, en Washington, a beneficio de Nueva Vida, una organización que apoya a mujeres latinas con cáncer.

El cantante sinaloense volvió por segunda vez a Washington, después de 8 años, logrando un lleno total en el Salón de Música el Instituto Cultural Mexicano de Washington DC, en un concierto en el que estuvo acompañado por el maestro José Antonio Espinal.

Nueva Vida es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos esenciales, servicios de apoyo y esperanza a las mujeres latinas y sus familias que atraviesan su camino contra el cáncer.

Durante el evento, el público pudo disfrutar de bar abierto, entremeses y una subasta a beneficio en vivo.