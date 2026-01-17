Regresa la Banda al Ágora con una nueva temporada de conciertos

Con un homenaje al compositor John Philip Souza, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado regresó al Ágora Rosario Castellanos, con un programa que constó de varias marchas militares, bajo la batuta del director artístico Diego Rojas.
Al respecto, el maestro compartió que con este concierto inician sus actividades este 2026, contando con varios proyectos por compartir, uno de ellos, este concierto dedicado al compositor Philip Souza, destacado compositor estadounidense, que se caracterizó por componer muchas marchas militares, ya que él mismo era militar, por lo que todo su trabajo se enfocó en este tipo de piezas, las cuales trascendieron a nivel mundial.
Entre las obras que se interpretaron fueron The beau ideal, El Capitán, The fairest of the fair, The high school cadets, The liberty Bell, sumándose también al programa, las piezas Nobles of the mystic shrine, Semper fidelis, The stars and stripes forever, The thunderer y una de sus piezas más conocidas The washington post.
Rojas agregó que la banda actualmente está compuesta por 35 jóvenes músicos, esperando aumente este año, ya que se irán integrando poco a poco a algunos estudiantes para que se vayan fogueando, hasta llegar a un nivel óptimo que les permita estar de planta.
Además, detalló que será en marzo cuando presenten su primer concierto de gala, además de otras presentaciones ya programadas en el año.