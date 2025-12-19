Regresa la magia de ‘El Cascanueces’, el clásico navideño

Como en cada temporada decembrina, el teatro Pablo de Villavicencio recibió el espectáculo de la Suite del Ballet El Cascanueces de Pior Ilich Tchaikovsky, contando con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, con la coreografía de Karemia del Rey, bajo la batuta del director Alexandre Da Costa.

En esta ocasión, el reconocido clásico de Navidad que año con año cuenta con una gran producción en Culiacán, tuvo la participación de invitados de la Compañía Nacional de Danza de México, la primera bailarina Valeria Mariaud Rangel y el primer bailarín Alejandro Miguel Hidalgo Proenza.

En la puesta en escena, El Cascanueces, junto a un elenco conformado principalmente por alumnas de la escuela con la técnica cubana de ballet, dirigida por Karemia del Rey, además de la participación de alumnas del Programa Integral de Ballet del Instituto Sinaloense de Cultura, así como egresados de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa, quienes brindaron al público que abarrotó el teatro un espectáculo de gran calidad sobre el escenario.

Dividido en áreas como la Nochebuena, Sueño y batalla, Reino mágico y Despertar, El Cascanueces, se ha convertido en un ícono de la temporada por su atmósfera festiva y elementos visuales, en el que el virtualismo de los bailarines, junto a la música armónica de Tchaikovsky, llenaron de magia, inocencia, amor a este clásico que desde el 2003 que presentó en Culiacán, sigue cautivando a chicos y grandes.