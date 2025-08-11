Regresan alumnos de Tecmilenio a nuevo ciclo escolar

Llenos de energía y con el ánimo de reencontrarse con sus amigos y compañeros de clases, alumnos del Tecmilenio regresaron a clases para el nuevo ciclo escolar agosto-diciembre 2025.

Gustavo Miguel León Cañedo, director general de Tecmilenio Culiacán, destacó estar contento de recibir de nuevos a sus alumnos, quienes fueron recibidos por maestros y directivos en la entrada al campus.

”Este mañana estamos recibiendo a más de mil 600 alumnos, sin duda algo que nos llena de energía, esto entre los que van a preparatoria y los que van a profesional, además de mil más por la tarde, sumando casi 3 mil alumnos entre todos los modelos que aquí ofrecemos, sumando también a los que están modalidad virtual”.

Destacó ver a jóvenes llenos de energía, deseosos de volver a clases, dando la bienvenida también a los de nuevo ingreso a la preparatoria, listos para ser atendidos por los más de 300 maestros que integran la plantilla docente.

Los alumnos de profesional regresan a las carreras de negocios, así como las de ingeniería, además de las maestrías, entre otras.