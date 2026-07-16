Relizan despedida especial en honor al Padre Juan Ruiz

Una memorable tarde llena de admiración, respeto y agradecimiento fue el que recibió el Sacerdote Juan Ruiz, a quien sus feligreses despidieron con un banquete especial, esto por su servicio al frente de la Parroquia de la Sagrada Familia durante 28 años, para instalarse ahora en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

”El Padre Juan Ruiz es un Sacerdote muy querido, por ello, toda la comunidad de la Sagrada Familia lo estamos despidiendo con esta comida especial en su honor, deseándole lo mejor ahora en La Catedral” expresó Yoli Schiller, una las organizadoras en el evento.

Al respecto, el Padre Juan Ruiz expresó su agradecimiento a toda la comunidad por la realización de este evento en su honor. “Me siento muy complacido, agradecido con todos, fueron 28 años sirviendo a la comunidad de La Sagrada Familia, y hoy el Señor Obispo me ha enviado a seguir trabajando, pero esta vez desde La Catedral”, dijo.

Durante el evento, lo asistentes disfrutaron de un menú que consistió en crema de chile de queso, quiché de pollo y ensalada, asadera frita, paté de márlin, diversas bebidas y pasteles.