Renueva Canacintra Culiacán su mesa directiva 2025-2026

En una ceremonia en la que estuvieron presentes empresarios, socios, funcionarios de gobierno, ex presidentes e invitados especiales, Canacintra Culiacán dio la bienvenida a la nueva mesa directiva, la cual estará encabezada por Luis Arturo Gaxiola Sanz, para el periodo 2025-2026.

En su discurso comentó que recibe esta nueva etapa con mucho entusiasmo y con objetivos claros para lograr el crecimiento de la comunidad empresarial.

“Hoy comienza una nueva etapa en Canacintra Culiacán, con mucha emoción, esperanza y un profundo respeto asumo el honor de ser presidente para el periodo 2025-2026. Recibo la cámara con objetivos claros. Nuestra visión es clara crear una comunidad empresarial viva, conectada e influyente con un propósito, una cámara donde las ideas florezcan, los negocios prosperen y la colaboración nos haga más fuertes”, comentó.

Sergio Antonio Álvarez Torres, presidente saliente, habló sobre sus logros durante esos años y agradeció a todos los que lo acompañaron durante estos años.

“Hoy me voy no satisfecho, me voy en paz porque hay mucho por hacer, por realizar...Hoy concluyo un ciclo para mí, presidir cámara en la delegación Culiacán ha sido un honor, un privilegio y un aprendizaje que me llevo, mi propósito siempre ha sido dejar un presente de unión, de trabajo, buscando lo mejor para quienes forman la cámara”, comentó Álvarez Torres.

De igual manera, reiteró su apoyo al nuevo presidente, Luis Arturo Gaxiola y señalo que le queda la responsabilidad de seguir con el trabajo.

Acompañando a Luis Arturo Gaxiola, están Eduardo Ochoa, Juan Carlos López, Teresita Sánchez, Felix Julián Viera, Leticia Escalante, Ulises Medina, Miguel Ángel Manjarrez, Irving Ricardo Salcedo, Óscar Armenta, Laura Stephanie Robles, Atanacio Reyes, entre muchos otros.