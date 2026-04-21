Renueva la Federación de Abogados de Sinaloa su mesa directiva

La Federación de Abogados de Sinaloa llevó a cabo la renovación de su mesa directiva, donde Julio Alfonso Castro López asumió la presidencia de la organización.

Al rendir protesta, el nuevo presidente de la FAS reconoció que el País atraviesa retos inéditos como la digitalización, la violencia de género y la desconfianza en las instituciones judiciales.

Castro López instó a sus colegas a no ser “espectadores pasivos” y a actuar como agentes de transformación social. “La ética profesional es nuestra brújula. Sin ella, el derecho se convierte en letra muerta”, afirmó.

Por su parte, el presidente saliente de la FAS, Ramón Alberto Velderrain Armenta, agradeció el apoyo de los colegios integrados durante sus dos años de gestión, destacando el crecimiento de la membresía y la unidad lograda en el sector.

Velderrain Armenta enfatizó que la Federación debe trabajar de la mano con la sociedad y el gobierno, sin estar divorciados de las instituciones.

Durante la ceremonia, representantes del gremio manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa la entidad, exigiendo a las autoridades resultados concretos en materia de justicia y protección ciudadana.

El evento contó con la asistencia de figuras clave como la Magistrada Lucila Ayala de Moreschi; el General de Brigada de la Guardia Nacional, Julián González Calzada; y representantes de la Alcaldía de Mazatlán y diversos colegios de abogados de Sonora y Sinaloa.