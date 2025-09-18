Renuevan el Patronato de Proeduca Sinaloa

En una solemne reunión, Proeduca Sinaloa I.A.P realizó la presentación de los nuevos integrantes que presidirán el patronato para el periodo 2025-2027, encabezado esta vez por Manuel Díaz.

Daniel Blanco Montaño, presidente saliente del patronato, compartió que estar al frente del mismo durante cinco años, representó un gran compromiso, aprendizaje, trabajo, pero también retos, como lo fue trabajar en plena pandemia, buscando en equipo cumplir con todos y cada uno de los ejes trazados en su administración.

”Me llevo experiencias muy bonitas, y creo que los principales logros, podríamos decir que fue el incrementar la recaudación, un mayor sustento digital, abrimos Mazatlán llevando todos nuestros programas a esta ciudad, y también a un pueblito en Chiapas, además contamos con nuevas empresas que nos otorgaron donativos más grandes”, detalló.

Agregó que, al entregar la estafeta al nuevo presidente, lo hace dejando un buen equipo de trabajo operativo, integrándose al nuevo consejo caras nuevas, y otras que ya estábamos trabajando, formando parte ahora de esta nueva administración, ahora bajo la dirección de Manuel Díaz, una persona con mucha experiencia, capaz, íntegra, trabajador, y quien dará continuidad a lo que se hizo, buscando crecer mucho más, llegando con una nueva visión.

Manuel Díaz, el nuevo presidente del patronato, compartió que asumir este cargo representa una gran responsabilidad de tener un Culiacán mejor y dijo sentirse confiado en todo el equipo que conforma Proeduca.

”La pasada administración realizó un excelente trabajo, tuvo dos grandes retos, dos pandemias, la primera del Covid, y hasta ahora la de la violencia, por lo que a pesar de esto supo salir adelante, pudo crecer, estar presentes en más escuelas de la entidad, dejando también unas finanzas sanas para que esta nueva administración arranque muy bien, por lo que para mí representa un doble reto, no hay excusas para no hacer muy bien las cosas”, dijo.

Subrayó que todos los programas de Proeduca están muy bien cimentados y fortalecidos, por lo que él se enfocará en hacer que estos crezcan, ya sea en Culiacán o en otras ciudades, así como buscar más donantes.

Acompañando a Manuel Díaz en su administración están, María Fernanda Escobosa, Doris Ibel Gutiérrez, Elisa Chaín, Rodrigo de la Serna, Juan Ignacio Aldana y Daniel Blanco, quienes tomaron protesta como nuevo consejo, brindando también un reconocimiento especial a los consejeros salientes.