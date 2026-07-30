Representará Yosselyn Meza a México, en el Universal Woman 2026 en Camboya

Llena de alegría y con el objetivo de traer una corona más a Sinaloa, Yoseelyn Adilene Meza Rodríguez, representará a México en la séptima edición del certamen de belleza internacional Universal Woman 2026, que este año se celebrará en Camboya. Yosselyn es una chica de 26 años, oriunda del municipio de Eldorado, de imponente belleza, empresaria, y con basta experiencia ya en certámenes de belleza, por lo que está emocionada por representar a Sinaloa, a México, en este importante evento, que se realizará el 14 de octubre en el país asiático, en el que compiten 75 países. Acompañada de Gibrán Álvarez, director de Embajadora México, compartió su emoción y el significado que tiene para ella representar a la mujer mexicana, llevando un mensaje que resalta lo mejor de su gente, de sus raíces, de su país, sintiéndose preparada para este nuevo reto en su vida.

Yosselyn mide 1.86 de estatura.

”Desde los 17 años he participado en certámenes de belleza. Crecí viendo este tipo de eventos, como el Miss Universo, los concursos del pueblo, algo muy tradicional, y yo quería ser reina de mi pueblo y para ello me preparé desde chiquita, hasta que un día gané la corona estatal, y me convertí en Reina de Eldorado en 2018, luego me convertí en Reina del Maíz en Pueblos Unidos en 2020, experiencias bonitas en mi vida”, expresó la eldoradense. Resaltó que para ser una reina de belleza se requiere de mucha disciplina, trabajo, esfuerzo, por lo que para este nuevo reto que enfrentará en Camboya, viajó a Venezuela para prepararse con Osmel Sousa, reconocido en este ámbito como “El Zar de la Belleza”, preparándola para lo que ella llama las ligas mayores, y así representar mejor a su país. ”Representar a México no es un juego, lo anterior era el sueño de una niña, hoy la meta es mucho más grande, y yo siempre he sabido lo que he querido en la vida, sabía que en algún momento esta oportunidad iba a llegar, y por fin llegó. Es una oportunidad que estoy disfrutando mucho y sólo espero representar un gran papel en esta competencia, como dicen por ahí, los tiempos de Dios son perfectos”.

La eldoradense competirá contra 74 países.

Durante la charla con ella, Yosselyn se mostró agradecida con la organización de Embajadora México, con su director Gibrán Álvarez, por la confianza que han depositado en ella portando la corona de Universal Woman México 2026, corona que le fue entregada hace unos días. La también empresaria, subrayó que con su participación, desea resaltar sus valores, la calidez que ofrece Sinaloa, su gente hospitalaria en México, la cultura y gastronomía del país. “Quiero destacar que los mexicanos, los sinaloenses somos gente buena, echada para delante, trabajadora, que se esfuerza, que trabaja por conseguir lo que tiene, demostrar que somos un estado y un país fuerte en todos los aspectos”, subrayó. Agregó que su viaje a Camboya comenzará desde el 29 de septiembre, donde participará en distintas actividades durante 15 días, para posteriormente presentarse en el final de certamen el 14 de octubre, donde alternará junto a 74 mujeres más, que como ella, van por la corona de Universal Woman 2026.

Gibrán y Yosselyn van por la corona de Universal Woman 2026.

“Mi mensaje es muy claro, uno no decide donde nacer, ni donde crecer, y yo me siento muy orgullosa de haber crecido en un pequeño pueblo, hoy municipio, un lugar donde crecí en valores, en la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina, y espero ser un ejemplo para muchas niñas que como yo, tienen ese sueño, el hambre de salir adelante, que vean en mí el sí se puede, y luchen por alcanzar sus sueños”. Destacó que llegar hasta donde está en este momento no ha sido nada fácil para ella, pues muchos han sido los sacrificios que ha hecho, uno de ellos, estar lejos de casa, de su familia, emigrando a otro estado, en este casi Guadalajara, donde actualmente radica, donde está su negocio de ropa deportiva y donde lleva su preparación para este certamen. Gibrán Álvarez compartió que desde que vio a Yosselyn, supo que ella era la elección ideal para representar a México en este certamen.

Desde los 17 años ha participado en certámenes de belleza.