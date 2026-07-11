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Memoria cultural

Rescatan la memoria de Edgar’s Bar en un documental universitario

Estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UAS presentaron un trabajo audiovisual que recupera la historia y el legado cultural del emblemático espacio bohemio de Mazatlán.
Marisela González |
11/07/2026 14:22
11/07/2026 14:22

La historia, las anécdotas y el valor cultural de uno de los espacios más representativos de la vida bohemia del puerto quedaron plasmados en el documental Edgar’s Bar: el último lugar bohemio de Mazatlán, presentado por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El trabajo fue realizado por el Cine Club Los Olvidados, integrado por alumnos del grupo 2-03 de la Facultad de Ciencias Sociales, bajo la coordinación por Cristian Torres, investigador Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores.

La producción es resultado de un ejercicio de investigación periodística que busca preservar la memoria de Edgar’s Bar, establecimiento que durante décadas fue y sigue siendo punto de encuentro de artistas, intelectuales, músicos y personajes de la vida cultural mazatleca.

A través de testimonios, entrevistas y una revisión de la historia del lugar, el documental reconstruye la importancia que este espacio tuvo en la identidad cultural de Mazatlán y su legado como uno de los últimos refugios de la bohemia en el puerto.

Con este proyecto, los estudiantes fortalecen su formación en el ámbito de la investigación y la producción audiovisual, al tiempo que contribuyen al rescate y difusión del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Creadores

En la realización del proyecto participaron los estudiantes Diego Pérez Lizárraga, Manuel Calderón Alvarado, Pedro Ángel Moreno Noris, Karla Celis Lizárraga, Gael Guevara Osuna, Dalia Janeth Arellano Parra, Yatziri Lizbeth Ortiz Aguirre, Axel Iván García Camacho, Melanie Hernández Olguín, Jennifer Marlen Núñez Valencia, Juan Diego Álvarez Sánchez y Rafael Durán.

  • $!Los chicos creadores del documental y sus profesores con sus reconocimientos.
    Los chicos creadores del documental y sus profesores con sus reconocimientos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sergio Miguel Hernández y Cristian Torres.
    Sergio Miguel Hernández y Cristian Torres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Diego Pérez y Liliana Lizárraga.
    Diego Pérez y Liliana Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lizeth Ayala y Lorena Pérez.
    Lizeth Ayala y Lorena Pérez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mariana Rojas, Luis Antonio Prieto, María Teresa López, María del Carmen Osuna, Esperanza Osuna y Raúl Torres.
    Mariana Rojas, Luis Antonio Prieto, María Teresa López, María del Carmen Osuna, Esperanza Osuna y Raúl Torres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Karla Celis, Jatziry Aguirre, María José Velarde y Rosa Aguirre.
    Karla Celis, Jatziry Aguirre, María José Velarde y Rosa Aguirre. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Melanie Hernández, Diego Álvarez y Sebastián Nolasco
    Melanie Hernández, Diego Álvarez y Sebastián Nolasco ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El staff del Edgar’s Bar: Pedro Ovando, Alondra Alvarado, Paola Leyva, Édgar Hernández, Édgar Cruz, Karen Beltrán y Alberto Aguilar.
    El staff del Edgar’s Bar: Pedro Ovando, Alondra Alvarado, Paola Leyva, Édgar Hernández, Édgar Cruz, Karen Beltrán y Alberto Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La presentación reunió a estudiantes y público interesado en conocer la memoria histórica de un lugar que marcó la vida cultural de Mazatlán.
    La presentación reunió a estudiantes y público interesado en conocer la memoria histórica de un lugar que marcó la vida cultural de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alberto Vargas ambientó la presentación con canciones y dirigiendo el karaoke
    Alberto Vargas ambientó la presentación con canciones y dirigiendo el karaoke ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María de Jesús Quiroz, una de las clientes que gusta de cantar con el karaoke del bar.
    María de Jesús Quiroz, una de las clientes que gusta de cantar con el karaoke del bar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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