Rescatan la memoria de Edgar’s Bar en un documental universitario

La historia, las anécdotas y el valor cultural de uno de los espacios más representativos de la vida bohemia del puerto quedaron plasmados en el documental Edgar’s Bar: el último lugar bohemio de Mazatlán, presentado por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El trabajo fue realizado por el Cine Club Los Olvidados, integrado por alumnos del grupo 2-03 de la Facultad de Ciencias Sociales, bajo la coordinación por Cristian Torres, investigador Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores.

La producción es resultado de un ejercicio de investigación periodística que busca preservar la memoria de Edgar’s Bar, establecimiento que durante décadas fue y sigue siendo punto de encuentro de artistas, intelectuales, músicos y personajes de la vida cultural mazatleca.

A través de testimonios, entrevistas y una revisión de la historia del lugar, el documental reconstruye la importancia que este espacio tuvo en la identidad cultural de Mazatlán y su legado como uno de los últimos refugios de la bohemia en el puerto.

Con este proyecto, los estudiantes fortalecen su formación en el ámbito de la investigación y la producción audiovisual, al tiempo que contribuyen al rescate y difusión del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Creadores

En la realización del proyecto participaron los estudiantes Diego Pérez Lizárraga, Manuel Calderón Alvarado, Pedro Ángel Moreno Noris, Karla Celis Lizárraga, Gael Guevara Osuna, Dalia Janeth Arellano Parra, Yatziri Lizbeth Ortiz Aguirre, Axel Iván García Camacho, Melanie Hernández Olguín, Jennifer Marlen Núñez Valencia, Juan Diego Álvarez Sánchez y Rafael Durán.