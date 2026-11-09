$!Reúne el Tec de Monterrey a sus egresados en el ‘Regreso a Casa 2026’

CULIACÁN._ Con el objetivo de celebrar la unión de generaciones, a través de actividades que conmemoran la historia de la institución, el Tecnólogo de Monterrey, campus Sinaloa, realizó el reencuentro de egresados “Regreso a Casa 2026”, organizado por la comunidad de EXATEC.
Las actividades comenzaron con La Clase del Recuerdo y, posteriormente, los egresados realizaron un tour por las áreas renovadas, donde recordaron su etapa como estudiantes y apreciaron las innovaciones en la infraestructura. El recorrido culminó en la cancha de fútbol con la foto del recuerdo.
El acto solemne del reencuentro se llevó a cabo en la sala de usos múltiples, en una charla con el director del Campus Sinaloa, el Doctor Richard David Huett, quien agradeció a los egresados por volver a su alma mater, que, a 43 años de su llegada a Sinaloa, se mantiene en constante crecimiento, al tener los más altos índices de estudiantes y al seguir abriendo más espacios, ya que en agosto del 2027 tendrá dos nuevas carreras.
Asimismo, Richard Huett señaló que el campus Sinaloa resalta por mantener la cercanía entre sus estudiantes, docentes, administrativos y egresados, por lo que es importante que se sigan realizando estas actividades de reencuentro.
“Lo que siempre presumimos en las visitas de las autoridades nacionales, es la unión en el campus: nuestros chicos de prepa con sus mentores, con sus directores de carrera, con sus directores de programa y con esta gran comunidad del EXATEC”, expresó.
Por su parte, la presidenta de EXATEC, Lourdes López Félix, expuso que en los 43 años del campus Sinaloa, se han contabilizado 9 mil 243 egresados, de los cuales 5 mil 499 han sido de preparatoria, 3 mil 413 de carreras profesionales, así como 331 de posgrados.
También resaltó que, las cuotas de recuperación por estas actividades, se destinan a impulsar los fondos de las becas Líderes del Mañana, que se destinan a jóvenes con talento extraordinario y compromiso de liderazgo social.
“Todos los eventos que la asociación EXATEC y Red de Negocios organizan, tienen una causa, que es apoyar el fondo de becas Líderes del Mañana, asistan a los eventos que tenemos, nos va a dar mucho gusto seguirlos viendo; además, participan por una noble labor y, por otro lado, se llevan conocimientos de la gente que nos apoya en todos estos eventos”, destacó.
El evento continuó con una rifa de libros: 40 años del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa: La educación lo puede todo y, finalmente, se realizó un coctel y una cena, donde los egresados despidieron la velada con intercambios de anécdotas y recuerdos.