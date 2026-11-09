$!Reúne el Tec de Monterrey a sus egresados en el ‘Regreso a Casa 2026’

CULIACÁN._ Con el objetivo de celebrar la unión de generaciones, a través de actividades que conmemoran la historia de la institución, el Tecnólogo de Monterrey, campus Sinaloa, realizó el reencuentro de egresados “Regreso a Casa 2026”, organizado por la comunidad de EXATEC.

Las actividades comenzaron con La Clase del Recuerdo y, posteriormente, los egresados realizaron un tour por las áreas renovadas, donde recordaron su etapa como estudiantes y apreciaron las innovaciones en la infraestructura. El recorrido culminó en la cancha de fútbol con la foto del recuerdo.

El acto solemne del reencuentro se llevó a cabo en la sala de usos múltiples, en una charla con el director del Campus Sinaloa, el Doctor Richard David Huett, quien agradeció a los egresados por volver a su alma mater, que, a 43 años de su llegada a Sinaloa, se mantiene en constante crecimiento, al tener los más altos índices de estudiantes y al seguir abriendo más espacios, ya que en agosto del 2027 tendrá dos nuevas carreras.