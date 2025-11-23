Reúne la Copa GSG más de 700 jugadores en su séptima edición

Con la participación de más de 60 equipos de futbol y 700 jugadores, inició la séptima edición de la Copa GSG, nuevamente en un ambiente familiar, con el que se recordó la memoria del joven Gerardo Silva Gastélum.

Durante tres días, el evento deportivo realizó varias actividades, promoviendo la convivencia, los valores y la conciencia social. La organización está a cargo de los padres de Gerardo, Yolanda Gastélum Torres y Juan Paulo Silva Peñúñuri, junto con los alumnos de tercer grado de preparatoria del Instituto Chapultepec Sur.

Todo lo recaudado se destinará a Educando con Valores IAP, organización que habilitará dos salones del Parque Progreso para convertirlos en aulas de capacitación en beneficio de familias en situación vulnerable.