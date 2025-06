Ríen a carcajadas con ‘12 maneras de afilarse los colmillos’

Elisandro es un vampiro diferente, él no se parece a los demás vampiros de su familia, ya que no disfruta de beber sangre, no sabe volar y se asusta con facilidad, y además vive en una galaxia muy lejana.

Es la historia que chicos y grandes pudieron conocer en el escenario del Teatro Socorro Astol, con la obra de teatro titulada 12 maneras de afilarse los colmillos, protagonizada por la actriz Viviana Amaya, quien se presenta como parte del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz 2025, en su 20 edición.

Haciendo uso de figuras de papel, la actriz narra a los niños y niñas que se dieron cita en el teatro, todo lo que Elisandro tiene que hacer para demostrar que puede ser un buen vampiro y convencer a sus padres de que lo dejen ir a la escuela diurna, sometiéndose a una serie de pruebas absurdas y divertidas.

Además de las pruebas, Elisandro debe lidiar con sus propios problemas, como los efectos de la luna llena y la desaparición de su perro, Espagueti, los cambios en su cuerpo, experimentando ese salto de la niñez a la adolescencia.

Durante más de una hora, a través del humor y situaciones fantásticas, explora temas como la aceptación de la diversidad, la importancia de la propia identidad y el valor de ser diferente a través de personajes fuera de lo común, que poco a poco van cambiando la vida de Elisandro.