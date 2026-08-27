Rien sin parar con Jesús Ochoa y Sergio Galindo, en la obra ‘Fruncidos’

Una noche llena de risas fue la que disfrutó el público que acudió al Teatro Pablo de Villavicencio, para disfrutar de la puesta en escena titulada Fruncidos, protagonizada por los actores Jesús Ochoa y Sergio Galindo.

Fruncidos, una selfie teatral, es la historia de dos viejos amigos “El Chato” y Melitón, dos paisanos serranos que, tras enviudar, enfrentan los retos de la vejez, la soledad, la memoria y la pérdida con un toque muy peculiar, utilizando un lenguaje sonorense, regalando diálogos que sacaron las carcajadas de los asistentes.

Escrita por Sergio Galindo y dirigida por Paulo Galindo, la obra es una producción de la Compañía Teatral del Norte y El Mentidero, que propone una reflexión sobre la amistad, el duelo y la vejez, demostrando que incluso en los momentos más difíciles el humor puede convertirse en una forma de sobrevivir... y de querer.