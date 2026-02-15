Ríen sin parar en el show de ‘Virulo’ en el Pablo de Villavicencio

Una tarde donde las risas no cesaron de principio a fin, fue lo que vivió el público que se dio cita al Teatro Pablo de Villavicencio, para disfrutar del regreso de Alejandro García Villalón, mejor conocido Virulo, con su nuevo show titulado Marketing Mexicano.

El humorista y cantante cubano regresó a Culiacán después de tres años de ausencia, con un espectáculo que conquistó a los sinaloenses, enfocado en mostrar, a través de canciones e imágenes, los creativos y originales nombres con que los mexicanos nombran a sus negocios o servicios.

Títulos curiosos como, Venta de gas profano, Sanitarios El Apuro, Cheve Vara, Lavandería Clean is good, Red hot chili fletes, El triángulo de las verduras, Motel Rapidín, Fotocopias idénticas, Gym Morrison, Carnicería Paul Ma Carne, Jurasik Pan, Panadería Pan Titlán, entre otros, formaron parte de las curiosidades que el humorista presentó a su público, derivando en grandes carcajadas y aplausos.

Mismas que también fueron acompañadas por melodías por parte del cubano, quien se hizo acompañar su amigo y talento sinaloense del percursionista Daniel Borrego, así como de Sebastián García, hijo del humorista, en la guitarra, regalando juntos .

Tras una hora y media de show, Virulo deleitó a su público con alguna complacencias, interpretando éxitos pasados como El Mole, Amigos, El vampiro socialista, Isis, cerrando así su espectáculo en Culiacán.