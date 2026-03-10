Rinde AMMJE homenaje a la empresaria y socia fundadora Martha Georgina Orozco

En una emotiva ceremonia celebrada en el Centro de las Artes Centenario, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa Culiacán, brindó un merecido homenaje a su socia fundadora Martha Georgina Orozco, en donde se reconoció, además, su trayectoria empresarial.

Ante la presencia de familiares, amigos e integrantes de la asociación, se realizó un programa especial, en donde se incluyeron videos, testimonios, felicitaciones, además de un recorrido por su historia, destacándola como una líder, pionera, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.

Durante el evento, la presidenta AMMJE, Valeria Dalle Mese Zavala, destacó la importancia de reconocer a mujeres que han abierto el camino para nuevas generaciones de empresarias, subrayando que el legado de Martha Georgina Orozco continúa inspirando a quienes hoy forman de la asociación.

En su mensaje, la homenajeada agradeció este reconocimiento a su trayectoria por parte de sus compañeras, y familiares por esta distinción.

”Siento mucho agradecimiento, he pasado gran parte de mi vida en esta asociación y en Sinaloa, que aunque yo no nací aquí, soy sinaloense, y me siento feliz por todo lo que hemos hecho en este estado como empresaria y como familia. Yo aprendí a cómo fortalecerme en mi vida y todavía en este momento uno tiene que aprender, aprender y aprender”, señaló Georgina Orozco.

Durante el evento, se contó con la participación de familiares y ex presidentas de AMMJE, quienes expresaron un emotivo mensaje en honor a la homenajeada.