$!Rinde protesta el comité directivo 2026-2028 de la BMA Capítulo Sinaloa

Ana María Kudisch Castelló, presidenta del Consejo Directivo Nacional de la BMA, tomó la protesta al nuevo comité directivo de la BMA Capítulo Sinaloa, para el periodo 2026-2028.

Eduardo Tapia Zuckerman, Coordinador Nacional de Capítulos y Roberto Bravo Romo, Coordinador Regional dirigieron unas palabras de aliento para los presentes.

También se contó con la presencia del Dr. Juan Zambada Coronel quien realizó la clausura del evento. Además estuvieron el Magistrado Iván Chávez Rangel, así como autoridades y otros colegios de profesionistas.

El Comité Directivo quedo integrado por las siguientes personas:

Presidente: Braulio Germán Leyva Gutiérrez.

Vicepresidente: Jazmín Anabel Salas Beltrán.

Secretario: Valeria Hernández Carrillo.

Tesorero: Jesús Herbert Aldana Paniagua.

Vocal: María Guadalupe Ayón Núñez.

Vocal: Germán Aliyeri Leyva Beltrán.

Subsede Mazatlán: Manuel Alonso Romo Rivera. Enlace con Fundación de la BMA: María Amparo Verdugo Ochoa.

Al finalizar el acto se llevó a cabo un brindis y posteriormente el Comité e invitados pasaron a degustar de una cena.