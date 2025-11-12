Rinde protesta el nuevo consejo directivo del Colegio de Abogados Eustaquio Buelna

En una asamblea solemne, el Colegio de Abogados Lic. Eustaquio Buelna, tomó protesta al nuevo consejo directivo, para el periodo 2025-2027.

Sergio Martín Armenta, el nuevo presidente del consejo, compartió que asumir este cargo representa para él un reto importante en su carrera profesional, ahora estar al frente de un colegio del que siente plenamente orgulloso representar, además con el deseo de cumplir con todos los proyectos marcados para su administración.

”Estamos trabajando para que haya una continuidad, ya que se han cumplido buenos proyectos, por lo que estamos bastante complacidos con lo que hizo el presidente saliente Álvaro Martín, mostrando un buen liderazgo durante su periodo, y hoy esperamos repetir ese éxito, con proyectos que ya se están cocinando para sacarlos adelante”, dijo Martín Armenta.

Durante la toma de protesta, estuvieron presentes Juan Zambada Coronel, subsecretario de asuntos jurídicos de Gobierno del Estado; el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, Rodolfo Valenzuela; del Supremo Tribunal de Justicia estuvo el Magistrado Guadalupe Chávez, así como el presidente saliente del consejo consultivo de este colegio de abogados Álvaro Martín Acosta.