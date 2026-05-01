Rinde protesta el nuevo consejo directivo del Colegio de Arquitectos de Sinaloa

En una asamblea solemne el Colegio de Arquitectos de Sinaloa A.C realizó la toma de protesta al nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026-2028, el cual será encabezado por el arquitecto Pável Félix Ortega.

El evento contó con la presencia de representantes público, delegados, ex presidentes del colegio de arquitectos, colegios de profesionistas, coordinadores estatales, integrantes y presidentes de cámaras, entre muchos otros invitados especiales.

En su mensaje, la presidenta saliente Faviola Valenzuela agradeció a todo su equipo por el trabajo realizado durante su administración, así como de todo el apoyo que recibió de parte de los ex presidentes del colegio para un buen desempeño de sus labores.

“Estimados agremiados, realmente agradezco a ustedes su participación, su presencia. Nos tocó una etapa en la que hacer arquitectura ha sido bastante difícil, dos años desgarradores para un gremio que sigue luchando tras ser bastante golpeado, dando un ejemplo de resiliencia, mostrando con ello de qué estamos hechos, trabajando dentro y fuera de Culiacán, me despido honrada y agradecida, repleta de conocimiento, agradeciendo al gran equipo que me acompañó”, resaltó Valenzuela Rivera.

Tras rendir su protesta, el nuevo presidente Pável Félix Ortega compartió a sus colegas agremiados, resaltó que los arquitectos tienen la responsabilidad y oportunidad de transformar la materia física para crear la realidad más próxima.

“Hoy llegamos con un nuevoplan de trabajo, el cual será analizado en las próximas sesiones del colegio, tenemos las mejores intensiones, y vengo acompañado de un equipo, creando más de 43 iniciativas, de las cuales se buscará crear un plan ejecutable, proyectos que esperamos realizar muy pronto”, resaltó Félix Ortega.

Acompañando a Félix Ortega, formando parte de su directiva están Víctor René Astorga, Mariela Murillo, Víctor Manuel Espinoza, Jonathan Yair Franco, Leticia Arrieta, Breancy Yethzive López, Patricia Guadalupe Medina, José Roberto Cobarruvias, Mario Pedro García y Jesús Rubén Ruiz.

El evento estuvo encabezado por el Elevier Zamora Arellano, director de construcción y conservación de la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, Gerónimo Alberto Salas Lizárraga, vicepresidente de la Región 5 Pacífico Noroeste, Faviola Valenzuela Rivera presidenta del Consejo Directivo 2024-2026 del Colegio de Arquitectos de Sinaloa.