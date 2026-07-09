Rinde protesta la nueva mesa directiva del Club Rotario Culiacán Oriente

Comprometidos a continuar trabajando en las metas y proyectos que distinguen Rotary Internacional, en amena asamblea solemne, integrantes del Club Rotario Culiacán Oriente, rindieron protesta para conformar la nueva mesa directiva, encabezada por el nuevo presidente Luis Alfonso Gastélum para el periodo 2026-2027.

El evento que se realizó en el Country Club Culiacán, contó también con la presencia de las damas rotarianas, e invitados especiales de otros clubes, en un evento encabezado por Jorge Monobe, Luis Alfonso Gastélum, César Zamora, Baltazar Castro y José Rodolfo Cázarez.

César Zamora, presidente saliente, compartió que al culminar su periodo se va con una experiencia, destacando que el trabajo que se realizó durante su liderazgo cumplió con las metas trazadas, siguiendo la filosofía de Rotary Internacional, desde ayudar a los más necesitados, cuidar el medio ambiente, realizar donaciones como sillas de ruedas, realizando jornadas médicas, entre otras actividades.

”Este año nos enfocamos mucho en seguir impulsando los programas de apoyo que ya traíamos, acudiendo a la colonia rotarismo donde hicimos muchas actividades, apoyamos mucho al Centro de Atención Múltiple de la Hidalgo, apoyamos a otras instituciones con despensas, entre otras muchas actividades”, detalló.

Subrayó que el nuevo presidente es un hombre con mucha experiencia, con muchas ganas de trabajar, considerando será una gran oportunidad para él, desarrollarse al frente del Club Rotario Culiacán Oriente.

Durante el evento, los integrantes de la mesa saliente recibieron un reconocimiento especial, por su trabajo, entrega, y compromiso en cumplir con las metas trazadas durante el año de su gestión.

En su mensaje, el nuevo presidente destacó que asumir este liderazgo representa un gran reto en lo personal, pero al mismo tiempo, dijo, lo recibe con mucho cariño, humildad y compromiso al frente de esta organización, con el deseo de estar a la altura del trabajo que se realizó anteriormente, y así dejar una huella en el beneficio a la comunidad.