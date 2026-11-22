Entre muestras de cariño, recuerdos y palabras de agradecimiento, Adán Valdovines y Víctor Sosa fueron homenajeados con motivo de su jubilación, durante un convivio realizado en las instalaciones de Noroeste, donde estuvieron acompañados de sus familias y compañeros de trabajo.

La tarde se convirtió en una oportunidad para reconocer los años de dedicación de ambos colaboradores, quienes dejaron una huella en la historia del periódico a través de su trabajo en las áreas de fotografía e impresión, respectivamente.

Durante el encuentro estuvieron presentes Adrián López Ortiz, director general de Noroeste; Elizabeth Peraza, directora ejecutiva; Guillermina García, directora editorial, y Elva Aguirre, subdirectora administrativa, quienes compartieron mensajes de reconocimiento para los homenajeados.

En sus palabras, Guillermina García recordó la relación profesional que mantuvo con Adán Valdovines desde su llegada al periódico hace más de 22 años, cuando el fotoperiodista todavía no ocupaba la jefatura de fotografía.

Destacó su capacidad para captar los momentos más importantes del acontecer diario, desde acontecimientos deportivos y carnavales hasta coberturas políticas y sociales, además de su compromiso para entregar imágenes de calidad y responder a las exigencias del trabajo periodístico.

“Gracias, Adán, porque a través de tu lente le diste a Sinaloa un retrato diario de su acontecer. Porque gracias a tu fotoperiodismo tuvimos un toque humano y profesional a la hora de dar noticias”, expresó Guillermina García a Adán Valdovines.

Por su parte, Elizabeth Peraza reconoció la dedicación de Adán y su disposición para conseguir las mejores fotografías, incluso en coberturas que implicaban grandes retos. Recordó su empeño por cuidar cada detalle de las imágenes y su compromiso con el oficio.

También hubo palabras de reconocimiento para Víctor Sosa, cuya trayectoria en el área de impresión fue destacada por su responsabilidad, humildad y disposición para responder a las necesidades de trabajo.

“Si hay alguien humilde con quien yo he trabajado, es Víctor. Por eso, cuando se dio la oportunidad de quién iba a liderar el área de prensa, no había otro nombre que no fuera él. Siempre entregado, siempre atento a las situaciones y siempre tratando de dar lo mejor de sí”, expresó Elizabeth Peraza a Víctor Sosa en su mensaje.

Los directivos recordaron su entrega y la confianza que inspiraba entre sus compañeros.

Durante la reunión, los homenajeados agradecieron a Noroeste por las oportunidades recibidas, así como a quienes compartieron con ellos tantos años de aprendizaje y experiencias laborales.

Como parte del reconocimiento, se les entregaron portadas especiales del periódico con fotografías de los homenajeados y algunos de sus compañeros, un recuerdo de su paso por la empresa y de su aportación a la historia editorial de Noroeste.

La celebración continuó entre conversaciones y anécdotas, mientras los asistentes disfrutaron de una taquiza, bebidas refrescantes y pastel, en una tarde que también permitió la convivencia entre las familias y el equipo de trabajo.

Con este homenaje, Adán Valdovines y Víctor Sosa cierran un importante capítulo de su vida laboral para comenzar una nueva etapa, ahora con la oportunidad de dedicar más tiempo a sus familias y disfrutar de los años de esfuerzo y compromiso.