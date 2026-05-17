Rinden homenaje a maestros a través del canto

Un derroche de talento y nostalgia se vivió en el Museo Casa Marino con el concierto “Ecos del Recuerdo”, una velada musical dedicada especialmente a los maestros, pilares fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje.

El evento fue coordinado por los docentes de la Escuela de Música y Canto del Centro Municipal de las Arte, Eduardo Tapia y José M. Valenzuela, quienes acompañados por el guitarrista Luis Ornelas y un grupo de destacadas alumnas, conmovieron al público asistente.

El recital no solo rindió tributo a los educadores en su día, sino que también sirvió de plataforma para exhibir el gran nivel artístico del CMA a través del romanticismo del bolero.

“Quisimos celebrar el Día del Maestro de esta manera porque las jóvenes que se presentan hoy son nuestras alumnas más jóvenes de la escuela de canto. Nuestro objetivo es impulsarlas y abrirles espacios para que comiencen a foguearse en el escenario”, expresó el maestro Valenzuela.

La atmósfera bohemia cobró vida gracias a las interpretaciones de los maestros y de las estudiantes de primer y segundo grado de la Licenciatura en Canto: Joselyne Valles, Perla Orozco, Pauliana Sánchez, Nicole Gallardo, Nadia Hernández y Shellyara Hinojosa Maymi.

El acompañamiento musical estuvo a cargo del maestro Luis Ornelas en la guitarra y el talento de Aland López en la trompeta.

La añoranza y el romanticismo se apoderaron del recinto gracias a la ejecución de grandes joyas del cancionero popular como “Sin ti”, “Sabor a mí”, “Flor sin retoño” y “Contigo”, las cuales cerraron con broche de oro una velada inolvidable.