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De festejo

Rodeada de cariño, Graciela Toledo festeja sus 95 años

La cumpleañera comparte este momento especial junto a sus seres queridos, quienes la acompañan en su cumpleaños.
Marisela González |
04/10/2026 12:59
04/10/2026 12:59

Con una amena comida y rodeada del cariño de sus seres queridos, Graciela Toledo celebró su cumpleaños número 95, una fecha especial que reunió a familiares y amigos para compartir con ella este significativo momento.

Durante el festejo, Graciela estuvo acompañada por sus hijos, Ubaldo, José Manuel, Graciela, Edmundo y Sergio Pérez Toledo, quienes se sumaron a la celebración para expresarle sus mejores deseos y disfrutar juntos de esta ocasión.

Nietos, sobrinos y amigos también estuvieron presentes en la reunión, en la que las felicitaciones, las muestras de cariño y los buenos deseos para la festejada fueron parte de la convivencia.

La celebración transcurrió entre una agradable comida y momentos especiales que quedarán en el recuerdo de Graciela y de su familia, quienes agradecieron la oportunidad de reunirse para festejar sus más de nueve décadas de vida.

  • $!Graciela Toledo, feliz durante la celebración de su cumpleaños número 95.
    Graciela Toledo, feliz durante la celebración de su cumpleaños número 95. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Graciela rodeada de sus hijos Ubaldo, José Manuel, Graciela, Edmundo y Sergio Pérez Toledo.
    Graciela rodeada de sus hijos Ubaldo, José Manuel, Graciela, Edmundo y Sergio Pérez Toledo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La cumpleañera entre sus nietos, José Pérez Ahumada, José Eduardo Pérez Pérez, Sergio Pérez Pérez, Santiago Pérez Ahumada y Juan Pablo Pérez Pérez.
    La cumpleañera entre sus nietos, José Pérez Ahumada, José Eduardo Pérez Pérez, Sergio Pérez Pérez, Santiago Pérez Ahumada y Juan Pablo Pérez Pérez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Graciela entre Miguel Valadés Urrea, Andrea Valadés, Coco Urrea de Valadés y Miguel Valadés Toledo.
    Graciela entre Miguel Valadés Urrea, Andrea Valadés, Coco Urrea de Valadés y Miguel Valadés Toledo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Graciela entre sus nueras, Norma Areth Pérez, Dulce María Ahumada y Reyna Reynaud.
    Graciela entre sus nueras, Norma Areth Pérez, Dulce María Ahumada y Reyna Reynaud. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La festejada rodeada de sus sobrinos, Arlette Villanueva Toledo, Yolanda Valadés Toledo, Antonio Toledo Ortiz, Silvia Castelo Toledo, Miguel Valadés Toledo e Ivonne Villanueva Toledo.
    La festejada rodeada de sus sobrinos, Arlette Villanueva Toledo, Yolanda Valadés Toledo, Antonio Toledo Ortiz, Silvia Castelo Toledo, Miguel Valadés Toledo e Ivonne Villanueva Toledo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lucía Pinto de Toledo y Antonio Toledo Ortiz con la cumpleañera.
    Lucía Pinto de Toledo y Antonio Toledo Ortiz con la cumpleañera. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Graciela entre su hijo Sergio Pérez Toledo y Julián Portugal.
    Graciela entre su hijo Sergio Pérez Toledo y Julián Portugal. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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