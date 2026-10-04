Rodeada de cariño, Graciela Toledo festeja sus 95 años

Con una amena comida y rodeada del cariño de sus seres queridos, Graciela Toledo celebró su cumpleaños número 95, una fecha especial que reunió a familiares y amigos para compartir con ella este significativo momento.

Durante el festejo, Graciela estuvo acompañada por sus hijos, Ubaldo, José Manuel, Graciela, Edmundo y Sergio Pérez Toledo, quienes se sumaron a la celebración para expresarle sus mejores deseos y disfrutar juntos de esta ocasión.

Nietos, sobrinos y amigos también estuvieron presentes en la reunión, en la que las felicitaciones, las muestras de cariño y los buenos deseos para la festejada fueron parte de la convivencia.

La celebración transcurrió entre una agradable comida y momentos especiales que quedarán en el recuerdo de Graciela y de su familia, quienes agradecieron la oportunidad de reunirse para festejar sus más de nueve décadas de vida.