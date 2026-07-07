Rodolfo Cisneros Enciso celebra sus 80 años rodeado del cariño de su familia

Rodeado del cariño de su familia, Rodolfo Cisneros Enciso celebró su cumpleaños número 80 con una especial velada llena de alegría, emotividad y momentos inolvidables.

La celebración fue organizada por su esposa, María Elena Mendoza de Cisneros, y sus hijos Selene, Diana Carolina, Libia Zulema y Rodolfo, quienes prepararon un festejo con una temática de dominó en blanco y negro, creando una atmósfera elegante y llena de nostalgia.

Durante la reunión, los invitados disfrutaron de una noche amenizada con música de las décadas de los 60 y 70, a cargo del grupo Los Cryps, que puso el ambiente para recordar grandes épocas y compartir gratos momentos en familia.

Entre felicitaciones, abrazos y muestras de afecto, Rodolfo agradeció el cariño de sus seres queridos, quienes hicieron de su aniversario número 80 una fecha especial e inolvidable.