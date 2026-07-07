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De festejo

Rodolfo Cisneros Enciso celebra sus 80 años rodeado del cariño de su familia

Su esposa, María Elena Mendoza de Cisneros, así como sus hijos Selene, Diana Carolina, Libia Zulema y Rodolfo, le organizaron un cálido festejo para conmemorar esta fecha tan especial
Marisela González |
07/07/2026 15:49
07/07/2026 15:49

Rodeado del cariño de su familia, Rodolfo Cisneros Enciso celebró su cumpleaños número 80 con una especial velada llena de alegría, emotividad y momentos inolvidables.

La celebración fue organizada por su esposa, María Elena Mendoza de Cisneros, y sus hijos Selene, Diana Carolina, Libia Zulema y Rodolfo, quienes prepararon un festejo con una temática de dominó en blanco y negro, creando una atmósfera elegante y llena de nostalgia.

Durante la reunión, los invitados disfrutaron de una noche amenizada con música de las décadas de los 60 y 70, a cargo del grupo Los Cryps, que puso el ambiente para recordar grandes épocas y compartir gratos momentos en familia.

Entre felicitaciones, abrazos y muestras de afecto, Rodolfo agradeció el cariño de sus seres queridos, quienes hicieron de su aniversario número 80 una fecha especial e inolvidable.

  • $!Rodolfo Cisneros Enciso celebró en compañía de su esposa, María Elena Mendoza de Cisneros.
    Rodolfo Cisneros Enciso celebró en compañía de su esposa, María Elena Mendoza de Cisneros. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Los Cisneros Mendoza: Selene, Diana Carolina, María Elena, Rodolfo, Libia Zulema y Rodolfo.
    Los Cisneros Mendoza: Selene, Diana Carolina, María Elena, Rodolfo, Libia Zulema y Rodolfo. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Alejandro Portillo, Libia Zulema, María Elena, Rodolfo, Mariana y Dinaa Cisneros, Sergio Acoltzi, Zulema Alejandra Portillo, Isabella Flanders, Alejandro Portillo Jr, Sandra Mena, Rodolfo Cisneros, Selene Cisneros y Ronald Flanders.
    Alejandro Portillo, Libia Zulema, María Elena, Rodolfo, Mariana y Dinaa Cisneros, Sergio Acoltzi, Zulema Alejandra Portillo, Isabella Flanders, Alejandro Portillo Jr, Sandra Mena, Rodolfo Cisneros, Selene Cisneros y Ronald Flanders. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Rodolfo entre sus hermanas, Yolanda, Silvia, Lorena, Verónica y Perla.
    Rodolfo entre sus hermanas, Yolanda, Silvia, Lorena, Verónica y Perla. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Sergio Bañuelos, Perla Alvarado, Rodolfo, Kenia Ramírez, Alejandrito y Verónica Alvarado, Silvia Alvarado, Sthefany Alvarado, Jhonatan Chicuate, Lorena Alvarado, Karina Preciado y Romina Osuna.
    Sergio Bañuelos, Perla Alvarado, Rodolfo, Kenia Ramírez, Alejandrito y Verónica Alvarado, Silvia Alvarado, Sthefany Alvarado, Jhonatan Chicuate, Lorena Alvarado, Karina Preciado y Romina Osuna. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Carol Armentilla, Libia Cisneros, Fabiola Castro y Cristina Osuna.
    Carol Armentilla, Libia Cisneros, Fabiola Castro y Cristina Osuna. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Rodolfo, María Elena, Diana y Sergio Acoltzi.
    Rodolfo, María Elena, Diana y Sergio Acoltzi. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Cindy Arrazola, Fernanda Arrazola, Rodolfo y Alejandro. Sentados:, Toño Arrazola, Yolanda Alvarado, Oswaldo Alvarado y Rebeca Arrazola.
    Cindy Arrazola, Fernanda Arrazola, Rodolfo y Alejandro. Sentados:, Toño Arrazola, Yolanda Alvarado, Oswaldo Alvarado y Rebeca Arrazola. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
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