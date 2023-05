La mezzosoprano Rosa Ferreiro, alumna del Taller de Ópera de la Escuela Superior de Música y Canto del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán se siente muy feliz, porque logró llegar a la semifinal del Concurso Nacional de Canto “Carlo Morelli” 2023, la competencia de ópera más importante y con más tradición en el País.

Con este logro en su ascendente carrera profesional en el canto lírico la alumna del maestro Enrique Patrón de Rueda, se siente muy contenta porque espera ser reconocida a nivel nacional y de paso, convertirse en un referente de la alta calidad de la educación impartida en la Escuela de Música y Canto de Cultura Mazatlán.

“Participar en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli fue muy grato, aprendí muchísimo y estoy muy contenta porque te genera reconocimiento nacional, todos empiezan a verte, es el concurso de canto más importante de México, entonces todo mundo tiene los ojos ahí, y espero que por haber llegado a esta etapa me empiecen a llegar más oportunidades y vean el nivel que hay en Mazatlán”, expresa.

Procedente de Tijuana, Rosa Ferreiro arribó en el 2020 a Mazatlán donde comenzó sus estudios musicales en el Taller de Ópera de la Escuela Superior de Música y Canto del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, bajo la guía de sus maestros Enrique Patrón de Rueda, José Miguel Valenzuela y Juan Pablo García.

En este lapso aprendió tanto de sus maestros y especialmente del maestro Enrique Patrón de Rueda, que a principios de mayo de 2023, viajó a Valencia, España donde recibió un curso centrado en la interpretación de arias de Rossini impartido por Rubén Sánchez-Vieco, actual Coordinador Musical de la Accademia Rossiniana Alberto Zedda (ROF) de Pesado.

Del viaje a Europa Rosa llegó enferma pero entusiasmada y agradecida porque el experto en repertorio Rossiniano le dijo que su voz era “demasiado privilegiada”... “una en un millón”.

Con esa motivación volvió a hacer maletas y se fue a la Ciudad de México donde el miércoles 24 de mayo logró llegar hasta la semifinal del “Carlo Morelli”.

Antes tuvo que pasar la preselección y las etapas previas el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de mayo cuando logró llegar a la semifinal realizada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

En la primera etapa la joven promesa de la ópera nacional cantó Cruda sorte! de Rossini; en la segunda ronda compitió con Va¡ Laisse couler mes larmes del compositor Jules Massenet y en la semifinal cantó Que fais-tu blanche tourterelle, del compositor Charles Gounod, aria de la ópera Romeo y Julieta.

Rosa Ferreiro reconoce que le hubiera gustado pasar a la final pero se le hizo muy difícil ‘sobrevivir’ en cada ronda porque de Valencia regresó con el oído sangrando, la infección bajó a su garganta y aunque estuvo en tratamiento no logró sanar por completo.

“Si no hubiera sido por el maestro (Enrique) Patrón que me enseñó a cantar, no hubiera podido competir porque no sé cómo le hice para pasar cada prueba, fue muy difícil pero eso quiere decir que estoy bien preparada”.

Con este triunfo bajo el brazo Rosa Ferreiro está decidida a continuar su preparación y nutrir su espíritu competitivo en próximos concursos de ópera.

La intérprete espera resultados pues aplicó al Concurso Internacional de Canto Linus Lerner y quiere aplicar al Concurso Latinoamericano de Canto Lírico de Filarmonía en Perú; además el 15 y el 18 de junio cantará el rol de Mercedes de la ópera ‘Carmen’ en Culiacán, bajo la dirección del maestro Enrique Patrón y a mediano plazo su meta es aplicar y participar en el Rossini Opera Festival.

De Valencia, España la virtuosa mezzosoprano regresó decidida a especializarse en el repertorio Rossiniano y cantarlo con el respeto que se merece.

“Es un repertorio sumamente difícil y demandante, pero al mismo tiempo es muy gentil y coqueto”, comparte.

Rosa Ferreiro reconoce que cantar a Rossini es un compromiso que la llevará por un camino larguísimo de enseñanzas.

“La primera vez que yo vi una ópera fue “La cenerentola” de Rossini y me enamoré totalmente y decidí que yo quería cantar ópera y que lo iba a lograr. Así que ahora me he comprometido con él a estudiar su repertorio de la mejor manera posible y a escuchar lo que nos quiere decir a través de su escritura. Es un personaje sumamente interesante, precursor de todo un estilo y una época en la ópera”.

Al referirse a la formación artística recibida en la Escuela Superior de Música y Canto del Instituto de Cultura de Mazatlán, asegura que la institución le ha ayudado mucho, porque le permite estudiar y al mismo tiempo especializarse incluso fuera de México, sin que estos viajes de estudio afecten sin desempeño académico.

“El apoyo que estoy recibiendo es muy importante. Es muy difícil estudiar y al mismo tiempo cantar. Los maestros con los que he trabajado este año son maravillosos y muy pacientes y creo que esa es la gente más importante, yo estoy muy feliz y espero que sigan comprendiendo lo que es esta carrera”, dijo.

“Mi meta como artista es poder disfrutar de mi canto y seguir haciéndolo, sintiéndome segura y feliz. Amo el canto porque es lo que me hace ser quien soy. Sé que no es un camino fácil y va a haber muchos tropiezos, pero vale mis esfuerzos, mis horas de estudio”.