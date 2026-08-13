$!Rotary Culiacán-Tamazula renueva su liderazgo

Con un llamado a fortalecer el servicio a la comunidad bajo el lema “Genera un impacto duradero”, el Club Rotario Culiacán-Tamazula celebró la ceremonia de Cambio de Mesa Directiva, en un evento que reunió a integrantes del organismo, invitados especiales y representantes de distintos sectores de la sociedad sinaloense.

La ceremonia protocolaria fue conducida por Elvira Niebla, quien fungió como maestra de ceremonias. En representación de la presidenta saliente, Elizabeth Ávila Carrancio, asistió Dora Alicia Bustamante, reconocida como la primera presidenta del Club Rotario Culiacán, quien dirigió un mensaje en nombre de la ex dirigente.

Durante el acto, Miguel Ángel Inda rindió protesta como presidente del Club Rotario Culiacán-Tamazula para el periodo 2026-2027. La toma de protesta estuvo a cargo de Baltazar Castro, Gobernador Jr. del Club Rotario Culiacán Oriente, quien exhortó a la nueva mesa directiva a continuar impulsando acciones de servicio en favor de la comunidad y a fortalecer los principios de Rotary International.

En su mensaje, el nuevo presidente reiteró su compromiso de dar continuidad a los programas de servicio del club, promoviendo proyectos enfocados en la educación, la salud, el desarrollo comunitario y el fortalecimiento del trabajo solidario, siempre bajo el emblema “Genera un impacto duradero”.

Entre los asistentes destacó la presencia de Alma Rebeca Astorga, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), Capítulo Culiacán, así como presidentes de otros clubes rotarios, invitados especiales e integrantes del Club Rotario Culiacán-Tamazula, quienes respaldaron el inicio de esta nueva administración.

Asimismo, familiares y amigos de Miguel Ángel Inda lo acompañaron durante su toma de protesta, en una ceremonia que simbolizó el relevo de liderazgo y el compromiso de continuar trabajando por el bienestar de la sociedad sinaloense mediante acciones de servicio, liderazgo y colaboración comunitaria.