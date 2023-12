Rubí Carolina Mondragón Madrigal ya intentó una vez quedarse con la corona de Reina del Carnaval, hace dos años atrás fue candidata por primera vez, pero hoy vuelve con más madurez y convicción de que existen las segundas oportunidades.

La joven de 25 años es licenciada en Arquitectura, pero además es sobrecargo de aviación, y en esta ocasión comenta que se animó a participar por su amor al Carnaval y porque el año pasado Alejandra Tirado, actual Reina del Carnaval de Mazatlán, regresó a la contienda por la corona, luego de participar como candidata hacía ya cinco años.

“Lo que me motivó a ser de nuevo candidata a Reina del Carnaval fue cuando el año pasado vi a Alejandra (Tirado) que entró a concursar y me enteré de que ella ya había concursado, me dijo qué porque yo no, si ella lo intento, porque no hacerlo yo, al principio dudaba, porque era mi último año porque antes era a las 25, pero ya que se abrió la convocatoria vi que era hasta los 27, me dije que me iba a esperar, pero fue mi mamá la que me motivó, ella me dijo que si lo dejaba para después ya se me iba a pasar ese querer participar”, explicó.