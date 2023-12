Samantha Espinosa Osuna es una joven entusiasta, creativa y genuina que busca ser la soberana de la máxima fiesta del puerto, el Carnaval Internacional de Mazatlán 2024, después de un periodo de preparación para afianzar su seguridad.

Ella decidió competir utilizando su mayor fortaleza, su autenticidad, ser ella misma y dejar un precedente para que las jovencitas que deseen vivir esta experiencia en un futuro, sepan que siendo ellas mismas pueden lograrlo.

“Yo siempre me tengo muy marcado ser yo misma y eso es lo que yo quisiera que me caracterice, por ser yo misma, por ser una persona natural, una persona genuina, una persona que no quiere aparentar lo que no es y que no le importa que la gente la juzgue con tal de ser quien es”, expresó Samantha.