Gente
|
Baby shower

Sandra Berenice Maldonado disfruta de su último prebebé

Los Gómez Maldonado se convierten en papás de Sihara Ailany
Marisela González |
27/11/2025 15:03
27/11/2025 15:03

Llenos de amor y plenos de dicha están los esposos, Sandra Berenice Maldonado Molina y José Luis Gómez Zamora, porque recibieron en sus brazos a una linda princesa, a quien decidieron llamar Sihara Ailany.

La pequeña llegó a este mundo el 14 de noviembre, para felicidad de sus papás, abuelos, tíos, primos y amigos de la familia, quienes la esperaban con mucho cariño.

Consejos y felicitaciones recibió Sandra Berenice de parte de sus invitadas, quienes además de pasar una amena tarde de charlas, saborearon una cena, acompañada de bebidas y una rebana de pastel como postre.

La bebé

Sihara Ailany Gómez Maldonado nació el 14 de noviembre.

  • $!Lía Michelle Gómez, Sandra Berenice y José Luis Gómez el día de la fiesta.
    Lía Michelle Gómez, Sandra Berenice y José Luis Gómez el día de la fiesta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Luis Gómez, Lía Michelle Gómez, Sandra Berenice y Luz María Zamora.
    José Luis Gómez, Lía Michelle Gómez, Sandra Berenice y Luz María Zamora. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Antonio Maldonado, Ciboney Tolosa y su hijo Lian Antonio.
    Antonio Maldonado, Ciboney Tolosa y su hijo Lian Antonio. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jasbleydi Morales, Fanny e Iris Salas.
    Jasbleydi Morales, Fanny e Iris Salas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Kanya Reynaga, Gladis Cervantes, Luz Fierro y Lolis Cervantes.
    Kanya Reynaga, Gladis Cervantes, Luz Fierro y Lolis Cervantes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Nayeli Nieto, Alejandra Cruz, Grecia Briceño, Gaby Romero, Gaby Olivas, Patrika Mejía y Karla Verduzco.
    Nayeli Nieto, Alejandra Cruz, Grecia Briceño, Gaby Romero, Gaby Olivas, Patrika Mejía y Karla Verduzco. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Blas Maldonado y Marlene Molina
    Blas Maldonado y Marlene Molina ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Un pastel de dos piso en color rosa con blanca lució en el decorado.
    Un pastel de dos piso en color rosa con blanca lució en el decorado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Consejos y felicitaciones recibió Sandra Berenice de parte de sus invitadas ese día.
    Consejos y felicitaciones recibió Sandra Berenice de parte de sus invitadas ese día. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alcancias en colores rosas y azules con el nombre de Sihara Ailany lucieron como centros de mesas.
    Alcancias en colores rosas y azules con el nombre de Sihara Ailany lucieron como centros de mesas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Baby Shower
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube