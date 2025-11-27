Sandra Berenice Maldonado disfruta de su último prebebé

Llenos de amor y plenos de dicha están los esposos, Sandra Berenice Maldonado Molina y José Luis Gómez Zamora, porque recibieron en sus brazos a una linda princesa, a quien decidieron llamar Sihara Ailany.

La pequeña llegó a este mundo el 14 de noviembre, para felicidad de sus papás, abuelos, tíos, primos y amigos de la familia, quienes la esperaban con mucho cariño.

Consejos y felicitaciones recibió Sandra Berenice de parte de sus invitadas, quienes además de pasar una amena tarde de charlas, saborearon una cena, acompañada de bebidas y una rebana de pastel como postre.

La bebé

Sihara Ailany Gómez Maldonado nació el 14 de noviembre.