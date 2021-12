Scarleth Valenzuela sueña con ser reinita del Carnaval

“Siempre me ha gustado el Carnaval, desde chiquita mis papás me han llevado al desfile, me gusta, me gusta mucho y he querido sentir la magia y la alegría. Yo le dije a mi mamá que quería ser reinita de todos los niños de Mazatlán y ser parte de esta historia”, dice.

La niña de 6 años es hija de Isabel Díaz y Fidel Valenzuela, estudia el primer grado de primaria en el Instituto Anglo Moderno y lo que más le gusta hacer es jugar a los atrapados y a las escondidas, además de disfrutar de sus seis mascotas

“Todo es muy bonito, yo me he preparado todos los días, ensayo mucho, me mido vestidos, me peinan para las entrevistas, todo esto me gusta y pues Jesús Barraza es quien me peina y me maquilla, y eso me gusta mucho”, comparte.

“Lo que más me gusta del Carnaval son los carros alegóricos, el desfile, también las reinas y que todos salgamos al malecón al desfile; me da mucha alegría ser candidata y participar en esta fiesta”, comenta.

Perfil

Scarleth Valenzuela Díaz

6 años

Estudia el primer grado de primaria en el Instituto Anglo Moderno

Padres: Isabel Díaz y Fidel Valenzuela

Hermanos: Lito y Cristian

Color de campaña: Rosa fucsia