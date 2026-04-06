Gente
|
Acto académico

Se gradúan nuevos técnicos en Urgencias Médicas en Mazatlán

Un total de 14 jóvenes concluyeron su capacitación en la Escuela de Cruz Roja Delegación Mazatlán, y recibieron sus constancias en una emotiva ceremonia acompañados de familiares y autoridades de la institución.
Marisela González |
06/04/2026 14:54
06/04/2026 14:54

En una significativa ceremonia, 14 nuevos técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Mazatlán celebraron la culminación de su preparación como parte de la Generación 42.

Tras casi un año de capacitación teórica y práctica enfocada en la atención de emergencias, los chicos recibieron su documentación.

Durante el evento, nueve mujeres y cinco hombres recibieron con orgullo la tradicional camisola roja que los acredita como socorristas, listos para integrarse a las labores de auxilio.

Tere Gallo de Gil, consejera de la institución, felicitó a los graduados por su dedicación y los exhortó a desempeñar su labor con humildad y vocación de servicio, recordando la importancia de su preparación para salvar vidas.

A nombre de la generación, Cristóbal Antonio Trujillo Enríquez agradeció el apoyo de familiares, instructores y amigos.

Como parte de la ceremonia, también se reconoció el desempeño académico y práctico de Kimberly del Rocío Campillo Trujillo y Hanny Espinoza Peraza, quienes recibieron distinciones especiales.

El acto concluyó con la toma de protesta realizada por el coordinador de Socorros y Emergencias, Gabriel Moreno, y la tradicional fotografía oficial de la Generación 42 junto a autoridades e invitados especiales.

Graduados

Bravo Gutiérrez Vladimir Oliver

Campillo Trujillo Kimberly

Cárdenas Ontiveros Danaí Elide

Castillo Cerón Naomi Elena Elizabeth

Covarrubias Rodríguez Hanna Lizbeth

Díaz Ledón Jesús Guadalupe

Espinoza Peraza Hanny

López Rincón Mara

Partida Durán Adahara Carolina

Ramírez Hinojosa Flor Zoraida

Ramírez Chacón Isaac Francisco

Trujillo Enríquez Cristóbal Antonio

Vázquez Ramírez Yael

Ramírez Lizárraga Guadalupe del Rosario

  • $!Vladimir Bravo y Vinia Vázquez Rodríguez.
    Vladimir Bravo y Vinia Vázquez Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Vladimir Bravo, Yael Vázquez, Cristóbal Trujillo y Jesús Díaz.
    Vladimir Bravo, Yael Vázquez, Cristóbal Trujillo y Jesús Díaz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Adhara Partida, Hanna Covarrubias, Zoraida Ramírez, Kimberly Campillo y Danai Cárdenas.
    Adhara Partida, Hanna Covarrubias, Zoraida Ramírez, Kimberly Campillo y Danai Cárdenas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lidia Inzunza, Danai Cárdenas y Érick Quintero.
    Lidia Inzunza, Danai Cárdenas y Érick Quintero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Naomi Elena Castillo y Grecia Guadalupe Rendón Leyva.
    Naomi Elena Castillo y Grecia Guadalupe Rendón Leyva. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Kimberly Campillo de las graduadas más destacadas.
    Kimberly Campillo de las graduadas más destacadas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Hanny Espinoza Peraza recibió reconocimiento especial.
    Hanny Espinoza Peraza recibió reconocimiento especial. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Flor Ramírez con su reconocimiento y una foto especial para ella.
    Flor Ramírez con su reconocimiento y una foto especial para ella. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jesús Diaz y su familia
    Jesús Diaz y su familia ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Yael Vázquez e Isaac Ramírez.
    Yael Vázquez e Isaac Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gabriel Moreno y Saúl Robles.
    Gabriel Moreno y Saúl Robles. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jesús Peraza, Niza Rasgado y Lucero Rodríguez.
    Jesús Peraza, Niza Rasgado y Lucero Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!José Carrasco y Érick Quintero.
    José Carrasco y Érick Quintero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Martín Valenzuela, Alma Pasos y Rocío Sánchez.
    Martín Valenzuela, Alma Pasos y Rocío Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Momento en que los integrantes de la Generación 42 realizaron su juramento.
    Momento en que los integrantes de la Generación 42 realizaron su juramento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Cruz Roja
#Escuela de la Cruz Roja Delegación Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube