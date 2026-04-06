Se gradúan nuevos técnicos en Urgencias Médicas en Mazatlán

En una significativa ceremonia, 14 nuevos técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Mazatlán celebraron la culminación de su preparación como parte de la Generación 42.

Tras casi un año de capacitación teórica y práctica enfocada en la atención de emergencias, los chicos recibieron su documentación.

Durante el evento, nueve mujeres y cinco hombres recibieron con orgullo la tradicional camisola roja que los acredita como socorristas, listos para integrarse a las labores de auxilio.

Tere Gallo de Gil, consejera de la institución, felicitó a los graduados por su dedicación y los exhortó a desempeñar su labor con humildad y vocación de servicio, recordando la importancia de su preparación para salvar vidas.

A nombre de la generación, Cristóbal Antonio Trujillo Enríquez agradeció el apoyo de familiares, instructores y amigos.

Como parte de la ceremonia, también se reconoció el desempeño académico y práctico de Kimberly del Rocío Campillo Trujillo y Hanny Espinoza Peraza, quienes recibieron distinciones especiales.

El acto concluyó con la toma de protesta realizada por el coordinador de Socorros y Emergencias, Gabriel Moreno, y la tradicional fotografía oficial de la Generación 42 junto a autoridades e invitados especiales.

Graduados

Bravo Gutiérrez Vladimir Oliver

Campillo Trujillo Kimberly

Cárdenas Ontiveros Danaí Elide

Castillo Cerón Naomi Elena Elizabeth

Covarrubias Rodríguez Hanna Lizbeth

Díaz Ledón Jesús Guadalupe

Espinoza Peraza Hanny

López Rincón Mara

Partida Durán Adahara Carolina

Ramírez Hinojosa Flor Zoraida

Ramírez Chacón Isaac Francisco

Trujillo Enríquez Cristóbal Antonio

Vázquez Ramírez Yael

Ramírez Lizárraga Guadalupe del Rosario