Se gradúan nuevos técnicos en Urgencias Médicas en Mazatlán

En una significativa ceremonia, 14 nuevos técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Mazatlán celebraron la culminación de su preparación como parte de la Generación 42.
Tras casi un año de capacitación teórica y práctica enfocada en la atención de emergencias, los chicos recibieron su documentación.
Durante el evento, nueve mujeres y cinco hombres recibieron con orgullo la tradicional camisola roja que los acredita como socorristas, listos para integrarse a las labores de auxilio.
Tere Gallo de Gil, consejera de la institución, felicitó a los graduados por su dedicación y los exhortó a desempeñar su labor con humildad y vocación de servicio, recordando la importancia de su preparación para salvar vidas.
A nombre de la generación, Cristóbal Antonio Trujillo Enríquez agradeció el apoyo de familiares, instructores y amigos.
Como parte de la ceremonia, también se reconoció el desempeño académico y práctico de Kimberly del Rocío Campillo Trujillo y Hanny Espinoza Peraza, quienes recibieron distinciones especiales.
El acto concluyó con la toma de protesta realizada por el coordinador de Socorros y Emergencias, Gabriel Moreno, y la tradicional fotografía oficial de la Generación 42 junto a autoridades e invitados especiales.
Graduados
Bravo Gutiérrez Vladimir Oliver
Campillo Trujillo Kimberly
Cárdenas Ontiveros Danaí Elide
Castillo Cerón Naomi Elena Elizabeth
Covarrubias Rodríguez Hanna Lizbeth
Díaz Ledón Jesús Guadalupe
Espinoza Peraza Hanny
López Rincón Mara
Partida Durán Adahara Carolina
Ramírez Hinojosa Flor Zoraida
Ramírez Chacón Isaac Francisco
Trujillo Enríquez Cristóbal Antonio
Vázquez Ramírez Yael
Ramírez Lizárraga Guadalupe del Rosario