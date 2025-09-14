Gente
Convivencia deportiva

Se llena de ‘pumas’ el estadio ‘El Encanto’, de Mazatlán

Mazatlán FC se lleva un marcador en contra de 4-1 ante los Pumas de la UNAM
Marisela González |
14/09/2025 13:57
Una vez más, Mazatlán FC puso de nervios a su afición que estuvo con la adrenalina al tope y esperanzada durante todo el encuentro que sostuvo contra Pumas de la UNAM, en el estadio El Encanto.

En un partido de locos, el equipo de casa sufrió un duro revés por marcador de 4-1, con lo que sigue bajando en la tabla.

Par de goles de Guillermo “Memote” Martínez, uno más de Alan Medina y del retorno de José Juan Macías llevaron a los universitarios al triunfo sobre los Cañoneros, en la fecha 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El único gol por el equipo de casa llegó por conducto del brasileño Fabio Gomes.

El recinto de Pradera Dorada recibió a su afición, que portando sus uniformes morados llegaron al estadio, el cual se vio invadido por el jersey del equipo felino.

Pese a eso, los asistentes disfrutaron del duelo y de todo lo que se vende en el recinto futbolero.

La adrenalina no pudo faltar ante las emocionantes jugadas efectuadas por los equipos sobre el terreno de juego, pese a la derrota y al intenso calor y la humedad que se dejó sentir en el puerto.

  • $!Óscar Beltrán, Ricardo Quiñonez y Alan Rosales.
    Óscar Beltrán, Ricardo Quiñonez y Alan Rosales. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jennifer Montaño, Josué Ortiz y Elva López.
    Jennifer Montaño, Josué Ortiz y Elva López. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Caro González y Saúl Coronado.
    Caro González y Saúl Coronado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Raúl López, Teresa Martínez, Óscar Martínez, Diana Soto y Alejandro Martínez.
    Raúl López, Teresa Martínez, Óscar Martínez, Diana Soto y Alejandro Martínez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Verenice Robles y Carlos Robles.
    Verenice Robles y Carlos Robles. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gerardo Rodríguez y Blanca Samarrón.
    Gerardo Rodríguez y Blanca Samarrón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La familia Verdugo estuvo presente en el estadio El Encanto.
    La familia Verdugo estuvo presente en el estadio El Encanto. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Un gran ambiente se vivió en el recinto futbolero de Pradera Dorada.
    Un gran ambiente se vivió en el recinto futbolero de Pradera Dorada. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gael y Derek García.
    Gael y Derek García. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Guadalupe Salcido junto al pequeño Mauricio Mendoza.
    Guadalupe Salcido junto al pequeño Mauricio Mendoza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los entrenadores de ambos equipos Robert Dante Siboldi y Efraín Juárez, al momento de darse un saludo.
    Los entrenadores de ambos equipos Robert Dante Siboldi y Efraín Juárez, al momento de darse un saludo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Intensas jugadas se vivieron sobre el terreno de juego.
    Intensas jugadas se vivieron sobre el terreno de juego. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
