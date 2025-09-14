Se llena de ‘pumas’ el estadio ‘El Encanto’, de Mazatlán

Una vez más, Mazatlán FC puso de nervios a su afición que estuvo con la adrenalina al tope y esperanzada durante todo el encuentro que sostuvo contra Pumas de la UNAM, en el estadio El Encanto.

En un partido de locos, el equipo de casa sufrió un duro revés por marcador de 4-1, con lo que sigue bajando en la tabla.

Par de goles de Guillermo “Memote” Martínez, uno más de Alan Medina y del retorno de José Juan Macías llevaron a los universitarios al triunfo sobre los Cañoneros, en la fecha 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El único gol por el equipo de casa llegó por conducto del brasileño Fabio Gomes.

El recinto de Pradera Dorada recibió a su afición, que portando sus uniformes morados llegaron al estadio, el cual se vio invadido por el jersey del equipo felino.

Pese a eso, los asistentes disfrutaron del duelo y de todo lo que se vende en el recinto futbolero.

La adrenalina no pudo faltar ante las emocionantes jugadas efectuadas por los equipos sobre el terreno de juego, pese a la derrota y al intenso calor y la humedad que se dejó sentir en el puerto.