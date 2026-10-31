Se llevan la mejor pieza en la sexta edición de ‘La Casa Subasta’

Con un gran participación de coleccionistas y apasionados del arte, se realizó con mucho éxito la sexta edición de La Casa Subasta, reuniendo piezas de artistas consagrados, locales, nacionales e internacionales.

Piezas de artistas como como Pedro Friedeberg, Leandro Erlich, Joy Laville, Bibi Zambrano, Rufino Tamayo, entre muchas otras, embellecieron las instalaciones de La Casa del Maquío, listas para ser adquiridas por las más de 150 personas que se dieron al evento.

Irene Clouthier, artista y curadora de esta subasta, compartió la emoción y placer de volver con una nueva edición de La Casa Subasta este 2026, reuniendo más de 45 lotes, 41 de ellas son piezas, las otras cuatro son experiencias, con artistas de Estados Unidos, presentando obras que los sinaloenses no tendrían oportunidad de ver, además de una pieza exclusivamente traída de París, del artista Leandro Erlich.

”En esta nueva edición, contamos con 18 obras sinaloenses, de artistas de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, 5 internacionales y los demás de creadores nacionales, aumentando este año de 37 a 45 piezas”, detalló Irene.

Como en otras ocasiones, la subasta estuvo a cargo del reconocido martillero Memo Martínez, quien igualmente emocionado, regresa a este recinto con toda su energía y buena vibra motivando a los asistentes soltar billete para adquirir una gran pieza.