Ganar una medalla de plata, en el triatlón eliminación femenil categoría Juvenil Menor 16-17 años, en el primer día de competencia de esta disciplina de los Nacionales Conade 2023, Nuevo Vallarta, Nayarit, dio a la atleta Victoria Medina Quintero mucha felicidad y orgullo.

“Esto me trajo mucha felicidad, orgullo, porque iba dispuesta a dar lo mejor de mí, pero no me imaginaba que regresaría con una medalla”.

Esta competencia se llevó a cabo a principios de junio y la convirtió en seleccionada nacional, por lo que ya se prepara para nuevas competencias.

“Con esa medalla soy seleccionada nacional, vienen nuevas cosas, voy a Turquía en octubre ya me preparo para eso”.

Victoria Medina Quintero es originaria de Culiacán, estudia tercero de secundaria en el Instituto Senda y está próxima a ingresar a preparatoria.

Al Triatlón, que abarca tres disciplinas, nadar, bicicleta y correr, llegó hace dos años, durante la pandemia, con el entrenador Emilio Covarrubias.

“Empecé a hacerlo en pandemia, yo era gimnasta y no podía ir a gimnasia porque estábamos encerrados y un tío hace y fuimos a verlo en una competencia y dije yo también quiero porque no estamos haciendo nada y me metí, íbamos a correr a las riberas, rodábamos y corríamos”, comparte.

Todo empezó como un juego, esperando a que pasara la pandemia para poder continuar con la gimnasia. Y una vez que esto ocurrió, decidió quedarse con el triatlón porque podía hacer estas tres disciplinas.

“Empecé en la Olimpiada de la Conade, el año pasado fui y pasé al nacional y quedé en quinto lugar y dije, vamos a entrenar más para poder ganar una medalla, llevo poco tiempo, soy de las más chicas de mi categoría y nada pierdo en intentarlo y lo logré”.

La competencia, recordó, se hace por eliminación.

“Se compite dos veces, dividen a las niñas de mi categoría en dos hits, las primeras cuatro de cada hit pasan a la final y los primeros cuatro mejores tiempos compiten otra vez y de ahí salen las medallistas”.

Y aunque por un segundo le ganaron la de Oro, ella logró llevarse una medalla de Plata.

“La carrera la hice en 20 minutos, fueron 300 metros de nado, 5 kilómetros en bici y 1 kilómetro corriendo, compites dos veces, todo es en un día, con un margen de diferencia reducido en las dos rondas”.

Hacer atletismo la hace sentirse plena, correr es lo suyo, dice, tanto que también pasó al nacional de atletismo.

Para lograr sus metas, cuida mucho su alimentación, entrenamiento y descansos.

“Voy con la nutrióloga, cuido mis horas de sueño, debo dormir ocho a nueve horas, sí duermo bien, lo único que hago es dormir, ir a la escuela y entrenar, todos los días, de lunes a domingo”, señala.

“Ahorita es la temporada, por la olimpiada, pasas por nivel zonal, estatal, regional, son muchas etapas por las que tienes que hacer para llegar al nacional. Desde enero empiezas a entrenar fuerte, cuatro horas y media todos los días, y después, ya que pasa el nacional me dan una semana de vacaciones y entreno pero leve”.

Y la escuela va bien, dice, porque ha sabido balancear las horas de estudio y deporte.

“Todavía no sé qué voy a estudiar, ya voy a entrar a la prepa, me gustan casi todas las materias”.