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Evento altruista

Se solidarizan con FloreSer en Mazatlán

Con gran respuesta de la comunidad, el Bazar Anual organizado por la Casa Hogar FloreSer I.A.P. reunió donativos y apoyos en favor de niñas y adolescentes en situación de riesgo.
Marisela González |
15/03/2026 15:00
15/03/2026 15:00

Con un ambiente de solidaridad y participación, la Casa Hogar FloreSer I.A.P. celebró su Bazar Anual 2026, logrando una excelente respuesta de la comunidad mazatleca.

La actividad se llevó a cabo en el estacionamiento de la Casa Club El Cid, y reunió a familias y ciudadanos comprometidos con la causa de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Lucy Magaña, representante de FloreSer, destacó la importancia de este tipo de eventos, que no solo permiten obtener recursos y donativos en especie, sino que también acercan a la sociedad al trabajo que realiza la institución.

Durante el evento, los asistentes pudieron adquirir artículos a precios accesibles mientras conocían más sobre la labor de FloreSer, que ofrece alojamiento, alimentación, educación, atención psicológica y acompañamiento integral a las menores bajo su cuidado.

La casa hogar invita a seguir apoyando sus programas a través de donativos económicos o en especie, y acercándose a conocer sus instalaciones en Río Quelite 812, colonia Palos Prietos.

  • $!Mary González y Miriam González.
    Mary González y Miriam González. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Maureen Bell y Janny Ríos.
    Maureen Bell y Janny Ríos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alexa Villela y Noemi Raygoza.
    Alexa Villela y Noemi Raygoza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carmen Magaña y Denisse Flores.
    Carmen Magaña y Denisse Flores. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Kevin Jahir Hernández y José Guerrero.
    Kevin Jahir Hernández y José Guerrero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Michelle Suchy, Mary Burch y Doris Rogers.
    Michelle Suchy, Mary Burch y Doris Rogers. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mickey Girardin, Rick Wynne y John McLean.
    Mickey Girardin, Rick Wynne y John McLean. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mary Harrison fue una de las voluntarias.
    Mary Harrison fue una de las voluntarias. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gran participación de la comunidad en el Bazar Anual de la Casa Hogar FloreSer I.A.P. en Mazatlán.
    Gran participación de la comunidad en el Bazar Anual de la Casa Hogar FloreSer I.A.P. en Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Diversos artículos de joyería estuvieron a la venta.
    Diversos artículos de joyería estuvieron a la venta. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El bazar se realizó en el estacionamiento de Casa Club El Cid, con un ambiente de solidaridad y convivencia.
    El bazar se realizó en el estacionamiento de Casa Club El Cid, con un ambiente de solidaridad y convivencia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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