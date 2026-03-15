Se solidarizan con FloreSer en Mazatlán

Con un ambiente de solidaridad y participación, la Casa Hogar FloreSer I.A.P. celebró su Bazar Anual 2026, logrando una excelente respuesta de la comunidad mazatleca.

La actividad se llevó a cabo en el estacionamiento de la Casa Club El Cid, y reunió a familias y ciudadanos comprometidos con la causa de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Lucy Magaña, representante de FloreSer, destacó la importancia de este tipo de eventos, que no solo permiten obtener recursos y donativos en especie, sino que también acercan a la sociedad al trabajo que realiza la institución.

Durante el evento, los asistentes pudieron adquirir artículos a precios accesibles mientras conocían más sobre la labor de FloreSer, que ofrece alojamiento, alimentación, educación, atención psicológica y acompañamiento integral a las menores bajo su cuidado.

La casa hogar invita a seguir apoyando sus programas a través de donativos económicos o en especie, y acercándose a conocer sus instalaciones en Río Quelite 812, colonia Palos Prietos.