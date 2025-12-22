Se solidarizan mazatlecos al asistir al tradicional bazar de Casa del Mar

Con un ambiente lleno de solidaridad, Casa del Mar, conocido como Orfanatorio Mazatlán, llevó a cabo su tradicional bazar de fin de año.

El evento, que se ha consolidado como una cita anual, buscó recaudar fondos para apoyar a las niñas y jóvenes que forman parte de esta institución.

La vendimia tuvo lugar en el patio central del edificio, donde la mayoría de los productos puestos en venta fueron donados por empresas, comercios de la localidad y personas altruistas.

Entre los productos que más llamaron la atención de los consumidores en el bazar, fue la vestimenta, calzado, juguetes, bisutería, ropa de cama, artículos de higiene personal, libros, vajillas, entre otros.

Esta actividad fue organizada por el Patronato de Casa de Mar que hasta este diciembre encabezaba Gabriela Ramírez Landeros, ya que a mediados de diciembre hizo entrega de la batuta a Julia María Torres Velarde.

Cabe mencionar que el Patronato se encarga de recaudar fondos durante todo el año para proteger y dar sustento a las niñas sin hogar.