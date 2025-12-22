Gente
Se solidarizan mazatlecos al asistir al tradicional bazar de Casa del Mar

La institución, mejor conocida como Orfanatorio Mazatlán, realizó su tradicional bazar, donde la comunidad apoyó la causa comprando artesanías, ropa y artículos decorativos, fomentando la solidaridad y el espíritu de ayuda
Marisela González |
22/12/2025 15:22
Con un ambiente lleno de solidaridad, Casa del Mar, conocido como Orfanatorio Mazatlán, llevó a cabo su tradicional bazar de fin de año.

El evento, que se ha consolidado como una cita anual, buscó recaudar fondos para apoyar a las niñas y jóvenes que forman parte de esta institución.

La vendimia tuvo lugar en el patio central del edificio, donde la mayoría de los productos puestos en venta fueron donados por empresas, comercios de la localidad y personas altruistas.

Entre los productos que más llamaron la atención de los consumidores en el bazar, fue la vestimenta, calzado, juguetes, bisutería, ropa de cama, artículos de higiene personal, libros, vajillas, entre otros.

Esta actividad fue organizada por el Patronato de Casa de Mar que hasta este diciembre encabezaba Gabriela Ramírez Landeros, ya que a mediados de diciembre hizo entrega de la batuta a Julia María Torres Velarde.

Cabe mencionar que el Patronato se encarga de recaudar fondos durante todo el año para proteger y dar sustento a las niñas sin hogar.

  • $!Yuri Velarde y Jésica Velarde.
    Yuri Velarde y Jésica Velarde. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Katy Torres
    Katy Torres ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elizabeth Hernández y Carmina Suárez.
    Elizabeth Hernández y Carmina Suárez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Rosa María Lara y Mateo Julián Corona Acosta.
    Rosa María Lara y Mateo Julián Corona Acosta. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María Fernanda García Lerma
    María Fernanda García Lerma ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Teresita López y Carmelita Medina.
    Teresita López y Carmelita Medina. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Evelin Mata, Marcela Ortiz, Paulina Vega y Mario Moreno.
    Evelin Mata, Marcela Ortiz, Paulina Vega y Mario Moreno. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Marcela Ortiz, Julia María Torres, Perla Félix y Evelin Mata.
    Marcela Ortiz, Julia María Torres, Perla Félix y Evelin Mata. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Marimar Alcaraz Raygoza y Xóchitl Melgarejo.
    Marimar Alcaraz Raygoza y Xóchitl Melgarejo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Las chicas del Patronato fueron las anfitrionas del bazar.
    Las chicas del Patronato fueron las anfitrionas del bazar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Casa del Mar realizó su tradicional bazar, donde la comunidad apoyó la causa comprando diversos artículos.
    Casa del Mar realizó su tradicional bazar, donde la comunidad apoyó la causa comprando diversos artículos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Todos tipo de productos fueron puestos a la venta en el Orfanatorio Mazatlán.
    Todos tipo de productos fueron puestos a la venta en el Orfanatorio Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Orfanatorio Mazatlán
