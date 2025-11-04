Se viste Casa del Carmen de rosa por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Con el lema “Por las que están librando esta enfermedad, por las que ya no están, por las que saldrán diagnosticadas, por ti, por todas... ¡Chécate!” en la Casa del Carmen, colaboradoras y residentes se han sumado con gran entusiasmo a la campaña del “Día Rosa”,
Vistiendo prendas y pañuelos de color rosa para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Esta iniciativa no solo simboliza solidaridad y esperanza, sino que también impulsa la sensibilización y la detección oportuna de esta enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo.
Según datos recientes de la OMS, en 2022 se diagnosticaron aproximadamente 2.3 millones de nuevos casos de cáncer de mama en mujeres a nivel global, y se registraron cerca de 670 mil muertes por esta causa.
Además, el cáncer de mama representa el tipo de cáncer más común en mujeres y es la principal causa de mortalidad por cáncer en la región de las Américas. En Casa del Carmen creemos que la detección temprana y la acción comunitaria pueden marcar la diferencia.
Casa del Carmen es un centro gerontológico dedicado a brindar atención integral a personas mayores, promoviendo su salud y bienestar en un entorno familiar con un modelo de atención de respeto, cariño y dignidad.
Es parte de la Pastoral Social de la Diócesis de Culiacán. Su misión es mejorar la calidad de vida de sus residentes y ofrecer un lugar donde se sientan acompañados y valorados. Actualmente cuidan y atienden a 48 personas mayores y 11 sacerdotes.
Por lo que invitan a la comunidad a unirse a esta noble causa, recordando que la Casa del Carmen recibe donativos en especie y económicos para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores que atienden diariamente.
Donar para la atención de nuestros adultos mayores refleja los valores de solidaridad y justicia social que guían a las y los sinaloenses.