Selene Ochoa Sánchez se renueva como mamá

Una nueva ilusión llena de alegría el hogar de Selene Ochoa Sánchez, quien se encuentra feliz y emocionada ante la próxima llegada de su segundo hijo, quien llevará por nombre Adriel Alessandro.

Para celebrar esta especial etapa, se llevó a cabo una fiesta de canastilla en Casa María, donde la futura mamá recibió muestras de cariño y buenos deseos por parte de familiares y amigas.

El pequeño Adriel Alessandro es esperado con mucho amor por su papá, Agustín Enrique Ramírez Romo, y por su hermano mayor, Agustín Damián, quienes cuentan los días para conocer al nuevo integrante de la familia.

La celebración fue organizada por Selena Sánchez, Brenda Cornejo, Gabriela Fletes y Lupita Ortega, quienes cuidaron cada detalle de la reunión para consentir a Selene durante esta dulce espera.

Entre felicitaciones, buenos deseos y una agradable convivencia, Selene disfrutó de este encuentro dedicado al bebé que pronto llegará para llenar de alegría a su familia.

Fecha

La llegada de Adriel Alessandro está prevista para el 29 de octubre, fecha que la familia espera con ilusión.