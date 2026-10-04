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Fiesta de canastilla

Selene Ochoa Sánchez se renueva como mamá

Junto a familiares y amigas, la futura mamá disfruta una especial fiesta de canastilla en honor a la próxima llegada de Adriel Alessandro
Marisela González |
04/10/2026 13:30
04/10/2026 13:30

Una nueva ilusión llena de alegría el hogar de Selene Ochoa Sánchez, quien se encuentra feliz y emocionada ante la próxima llegada de su segundo hijo, quien llevará por nombre Adriel Alessandro.

Para celebrar esta especial etapa, se llevó a cabo una fiesta de canastilla en Casa María, donde la futura mamá recibió muestras de cariño y buenos deseos por parte de familiares y amigas.

El pequeño Adriel Alessandro es esperado con mucho amor por su papá, Agustín Enrique Ramírez Romo, y por su hermano mayor, Agustín Damián, quienes cuentan los días para conocer al nuevo integrante de la familia.

La celebración fue organizada por Selena Sánchez, Brenda Cornejo, Gabriela Fletes y Lupita Ortega, quienes cuidaron cada detalle de la reunión para consentir a Selene durante esta dulce espera.

Entre felicitaciones, buenos deseos y una agradable convivencia, Selene disfrutó de este encuentro dedicado al bebé que pronto llegará para llenar de alegría a su familia.

Fecha

La llegada de Adriel Alessandro está prevista para el 29 de octubre, fecha que la familia espera con ilusión.

  • $!Agustín Enrique Ramírez Romo, Selene Ochoa Sánchez y Agustín Damián, esperan con amor al cuarto integrante de la familia.
    Agustín Enrique Ramírez Romo, Selene Ochoa Sánchez y Agustín Damián, esperan con amor al cuarto integrante de la familia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Selena Sánchez, Brenda Cornejo, Gabriela Fletes y Lupita Ortega, organizadoras de la fiesta de canastilla.
    Selena Sánchez, Brenda Cornejo, Gabriela Fletes y Lupita Ortega, organizadoras de la fiesta de canastilla. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Selene entre su mamá, Selena Sánchez y su suegra Teresa Ramos Ayala.
    Selene entre su mamá, Selena Sánchez y su suegra Teresa Ramos Ayala. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Javier Ochoa junto a su hermana Selene.
    Javier Ochoa junto a su hermana Selene. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Selene junto a la bisabuela de Adriel Alessandro, María de Jesús Hernández Valdez.
    Selene junto a la bisabuela de Adriel Alessandro, María de Jesús Hernández Valdez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Selene entre, Lorena González, Ana González, Karely Pasos, Gabriela Fletes, Lupita Ortega, Sheyla Galindo y Michelle López.
    Selene entre, Lorena González, Ana González, Karely Pasos, Gabriela Fletes, Lupita Ortega, Sheyla Galindo y Michelle López. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carmen Zataráin, Patricia Gastélum, Claudia González y Danie Padilla con la futura mamá.
    Carmen Zataráin, Patricia Gastélum, Claudia González y Danie Padilla con la futura mamá. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Selene feliz entre algunas de sus invitadas.
    Selene feliz entre algunas de sus invitadas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Graciela entre, Rebeca Ayala, Julieta Gaxiola, Grecia Estrada, Nitzia Sánchez, Karina Mendoza, Brenda Cornejo y Sugey Hernández.
    Graciela entre, Rebeca Ayala, Julieta Gaxiola, Grecia Estrada, Nitzia Sánchez, Karina Mendoza, Brenda Cornejo y Sugey Hernández. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La futura mamá recibe felicitaciones y buenos deseos de sus seres queridos.
    La futura mamá recibe felicitaciones y buenos deseos de sus seres queridos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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